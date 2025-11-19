Yoelbis González: "Tengo gran expectativa que mi yegua pueda conquistar el Clásico Aviación Militar Bolivariana (GII)"

Suscríbete a nuestros canales

El joven jinete profesional, Yoelbis González estuvo presente la mañana de este miércoles 19 de noviembre, en la jornada de ajustes, por lo que aprovechó para ser entrevistado con el equipo de Meridiano Web, a fin de conocer las condiciones físico-atléticas de sus tres compromisos para la reunión número 45.

Yoelbis González: Compromisos R45 La Rinconada

Saludos Yoelbis. En esta ocasión vamos a conversar acerca de tus tres compromisos para la reunión número 45 de este domingo. Comienza en la sexta carrera que es la edición 46 del Clásico Burlesco (GII) con la cuatroañero Vino Tinto.

-Gracias a Dios se me da la oportunidad de estar en otra prueba selectiva. La verdad es que, este ejemplar viene de arribar de tercer lugar en el Simón Bolívar. Mantiene unas condiciones físicas espectaculares. Pienso que este caballo va a ser lo bastante fuerte para esta carrera. En el nombre de Dios nos salgan bien y logremos concretar con la victoria.

Yoelbis comienza el juego del 5y6 Nacional en la séptima competencia que es la primera válida y tienes el compromiso de montar por primera vez al tordillo White Arrow del trainer William Laya.

-Es un caballo que corrió un poco falto en su última competencia. Se mantiene en muy buenas condiciones en cancha y realmente ha mostrado mejoría. Esperamos una buena carrera con este caballo White Arrow.

Cierras tus compromisos con la edición 71 del Clásico Aviación Militar Bolivariana (GII), a la altura de la quinta válida con la norteamericana Naa Dudette que reaparece luego de 42 días sin correr ¿Qué nos puedes decir sobre esta yegua, y ciertamente repites en la monta?

-La última actuación de Naa Dudette fue muy buena arribando al segundo lugar. Se mantiene muy bien en cancha. Gracias a Dios el implemento Gríngola le ha caído muy bien. Tenemos mucha expectativa con esta yegua para el clásico.