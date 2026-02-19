¿Sabes qué deportistas tienen apodos relacionados a la comunidad therian?

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos días, una comunidad que era muy poco conocida está dando de que hablar. Se trata de los autodenominados "Therians" y por ende, el staff de Meridiano se dio la tarea de repasar algunos apodos de jugadores populares relacionados a esta cúpula.

Un therian es una persona que se considera animal o cree que tiene raíces, copiando incluso sus acciones e imitando sus rasgos físicos. Cabe destacar que cualquiera puede ser la especie, aunque hay una buena cantidad de therians que se inclinan hacia los mamíferos.

Beisbolistas populares con apodos relacionados a los therians:

Miguel Cabrera "El Tigre Mayor"

Andrés Galarraga "El Gato"

Odubel Herrera "El Torito"

Carlos Zambrano "El Toro"

Gregor Blanco "El Tiburón Blanco"

José Pirela "El Águila Negra"

Lorenzo Cedrola "La Hormiga Atómica"

Pete Alonso "El Oso Polar"

Williams Astudillo "La Tortuga"

Aldrem Corredor "El Maute"

C.J. Retherford "El Conejo".

Yasiel Puig "El Caballo Loco"

Basquetbolistas populares con apodos relacionados a los therians:

Edwin Mijares "El Zancudito"

Jesús Centeno "El Zancudo"

José Vargas "El Grillo"

Gregory Vargas "El Súper Ratón"

César Silva "El Oso"

Kobe Bryant "Black Mamba"

De'Aaron Fox "Swipa The Fox"

Metta Sandiford-Artest "The Panda's Friend.

Futbolistas populares con apodos relacionados a los therians:

Alejandro Guerra "El Lobo"

Lionel Messi "La Pulga"

Sergio Córdoba "La Pantera"

Jon Aramburu "El Búfalo"

Radamel Falcao "El Tigre"

Eusebio "La Pantera Negra"

Gennaro Gattuso "Rino" (abreviatura del rinoceronte).

Julián Álvarez "La Araña"

Federico Valverde "Pajarito"

Didier Drogba "El Elefante"

Jefferson Farfán "La Foca"

Edgar Davids "El Pitbull".

Noel Sanvicente "El Chita"

Deportistas populares de otras disciplinas con apodos relacionados a los therians:

Tiger Woods "Tiger"

Marvin Hagler "El Caballo de Guerra"

Demetrious Johnson "Mighty Mouse"

Greg Norman "El Gran Tiburón Blanco"

David Haye "La Cobra".

Evidentemente, aún quedan muchos nombres por fuera, no obstante, estos son los más populares estas disciplinas masivas.