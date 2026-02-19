¿Sabes qué deportistas tienen apodos relacionados a la comunidad therian?

En los últimos días, una comunidad que era muy poco conocida está dando de que hablar. Se trata de los autodenominados "Therians" y por ende, el staff de Meridiano se dio la tarea de repasar algunos apodos de jugadores populares relacionados a esta cúpula.
NOTAS RELACIONADAS
Un therian es una persona que se considera animal o cree que tiene raíces, copiando incluso sus acciones e imitando sus rasgos físicos. Cabe destacar que cualquiera puede ser la especie, aunque hay una buena cantidad de therians que se inclinan hacia los mamíferos.
Beisbolistas populares con apodos relacionados a los therians:
- Miguel Cabrera "El Tigre Mayor"
- Andrés Galarraga "El Gato"
- Odubel Herrera "El Torito"
- Carlos Zambrano "El Toro"
- Gregor Blanco "El Tiburón Blanco"
- José Pirela "El Águila Negra"
- Lorenzo Cedrola "La Hormiga Atómica"
- Pete Alonso "El Oso Polar"
- Williams Astudillo "La Tortuga"
- Aldrem Corredor "El Maute"
- C.J. Retherford "El Conejo".
- Yasiel Puig "El Caballo Loco"
Basquetbolistas populares con apodos relacionados a los therians:
- Edwin Mijares "El Zancudito"
- Jesús Centeno "El Zancudo"
- José Vargas "El Grillo"
- Gregory Vargas "El Súper Ratón"
- César Silva "El Oso"
- Kobe Bryant "Black Mamba"
- De'Aaron Fox "Swipa The Fox"
- Metta Sandiford-Artest "The Panda's Friend.
Futbolistas populares con apodos relacionados a los therians:
- Alejandro Guerra "El Lobo"
- Lionel Messi "La Pulga"
- Sergio Córdoba "La Pantera"
- Jon Aramburu "El Búfalo"
- Radamel Falcao "El Tigre"
- Eusebio "La Pantera Negra"
- Gennaro Gattuso "Rino" (abreviatura del rinoceronte).
- Julián Álvarez "La Araña"
- Federico Valverde "Pajarito"
- Didier Drogba "El Elefante"
- Jefferson Farfán "La Foca"
- Edgar Davids "El Pitbull".
- Noel Sanvicente "El Chita"
Deportistas populares de otras disciplinas con apodos relacionados a los therians:
- Tiger Woods "Tiger"
- Marvin Hagler "El Caballo de Guerra"
- Demetrious Johnson "Mighty Mouse"
- Greg Norman "El Gran Tiburón Blanco"
- David Haye "La Cobra".
Evidentemente, aún quedan muchos nombres por fuera, no obstante, estos son los más populares estas disciplinas masivas.