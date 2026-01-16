Conoce a los 10 deportistas mejor pagados de la actualidad

Suscríbete a nuestros canales

La industria del deporte ha vuelto a romper sus propios techos de cristal financiero. El portal especializado Sportico ha publicado su actualización del ranking de los atletas mejor pagados del planeta.

Por tercer año consecutivo, Cristiano Ronaldo se sitúa en la cima de la pirámide económica. El astro portugués, actual figura del Al-Nassr, ha registrado ingresos totales de 260 millones de dólares, una cifra que casi duplica a su más cercano perseguidor.

La gran sorpresa la ha dado Saúl "Canelo" Álvarez. El boxeador mexicano escaló hasta la segunda posición con 137 millones de dólares, desplazando a Lionel Messi, quien completa el podio con 130 millones de dólares.

¿Cómo está conformado el top 10?

El ranking de este año destaca por la irrupción de contratos históricos, especialmente en el béisbol, y la persistencia de las leyendas del baloncesto estadounidense.

Posición Deportista Deporte Ingresos 1 Cristiano Ronaldo Fútbol 260 millones 2 Saúl "Canelo" Álvarez Boxeo 137 millones 3 Lionel Messi Fútbol 130 millones 4 Juan Soto Béisbol 129.2 millones 5 LeBron James Baloncesto 128.7 millones 6 Karim Benzema Fútbol 115 millones 7 Stephen Curry Baloncesto 105.4 millones 8 Shohei Ohtani Béisbol 102.5 millones 9 Kevin Durant Baloncesto 100.8 millones 10 Jon Rahm Golf 100.7 millones

Este informe de Sportico marca un cambio de ciclo donde la irrupción de los capitales de Oriente Medio y el crecimiento exponencial de los contratos en el béisbol han reconfigurado el mapa de la riqueza deportiva.

El hecho de que figuras como "Canelo" Álvarez y Juan Soto logren superar o igualar el impacto financiero de un ícono como Lionel Messi demuestra que, hoy más que nunca, el valor de un atleta se mide tanto por su rendimiento en el campo como por su capacidad de convertirse en una marca global.