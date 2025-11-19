Johan Aranguren: "No diré nada pero habrán señales. La mía se las puede ganar de punta a punta" en la R45 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los jinetes profesionales más destacados es sin duda, Johan Aranguren, quien durante un breve receso en la jornada de ajuste de este miércoles 19 de noviembre en el óvalo de La Rinconada conversó en entrevista para detallar los dos compromisos para el domingo en la esperada reunión 45.

Johan Aranguren: Entrevista en vivo compromisos R45 La Rinconada

Johan, un gran saludo y estamos agradecidos una vez más por conceder esta entrevista y aprovechamos este tiempo para que nos comentes acerca de dos compromisos para la jornada 45. Comienza en la tercera carrera con el caballo Río Bravo que reaparece luego de 147 días sin correr y se estrena en la cuadra del trainer Carlos Radelli.

-Un ejemplar que efectivamente reaparece. Lo conozco a la perfección pues lo he montado en varias oportunidades y he ganado con este caballo. Anda en excelentes condiciones y con un poco de suerte vamos a ganar esta carrera.

Culmina tus compromisos en la cuarta del programa del ciclo no válido con la yegua Lady Soal que también regresa al óvalo caraqueño luego de 126 días sin correr y la entrena Eliecer Gómez

-Una yegua que reaparece también y con un poco de suerte vamos a ganar de punta a punta. Estoy muy agradecido con su propietario, al igual que el entrenador Eliecer Gómez quien me da la oportunidad.