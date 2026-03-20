LMBP: Senadores se refuerza con un destacado lanzador para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) tiene prácticamente todo listo para subir el telón de su temporada 2026 en el mes de abril. Pero mientras se acerca la fecha inaugural a nuestros calendarios, el conjunto de Senadores de Caracas continúa trabajando para reforzar su roster.

Justamente, en la noche de este jueves anunciaron una contratación que podría ser clave para sus aspiraciones al título. Se trata de William Cuevas, que se convirtió en el primer agente libre que la organización firmó para este año.

Un gran brazo para Senadores

El lanzador caraqueño cuenta con experiencia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) con los Tiburones de La Guaira, así como en el beisbol chino y coreano. Además, tuvo una breve pasantía por las Grandes Ligas entre 2016 y 2018, acumulando 22.1 innings de labor en 13 juegos.

Recordemos que William Cuevas tuvo actividad en la pasada temporada de la LVBP. Allí, con el elenco escualo, protagonizó cuatro aperturas y en 13.2 entradas permitió 10 carreras, regaló ocho bases por bolas y ponchó a nueve bateadores.