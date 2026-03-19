Jorge Salloum se aventura en el mundo digital y lanza “Fuera de Pauta”

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La noche del 18 de marzo fue una velada especial para que el venezolano, Jorge Salloum, estrenara su podcast “Fuera de Pauta”, un proyecto en el que promete romper barreras y moldes en divertidas conversaciones con diferentes estrellas de nuestro país.

Un total de 12 episodios de la mano de la Agencia VN, serán la carta de presentación de Salloum para demostrar que, este tipo de formatos también son lo suyo.

Jorge, quien ha fungido como animador en el mencionado medio digital, tuvo la oportunidad de entrevistar a figuras como Andrógena, Jr Junior Show, Alejandra Dávila, entre otros. Además, el podcast cuenta con otros espacios como divertidos monólogos que buscan entretener al público a través de YouTube.