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Novia de Miguel Moly presume los resultados de su liposucción abdominal ¡Mírala!

La belleza logró resultados increíbles mostrándolos con sus seguidores en Instagram 

Por

Elvis González
Jueves, 19 de marzo de 2026 a las 04:44 pm
Novia de Miguel Moly presume los resultados de su liposucción abdominal ¡Mírala!
Elymar Zurita / Cortesía
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Elymar Zurita es la guapa pareja del cantante y compositor Miguel Moly. La morena se sometió hace pocos meses a una liposucción abdominal, con el fin de mejorar la figura tonificada y esbelta que se gasta.

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Presumiendo su gran cuerpo

Fue el cirujano plástico Orlando Rodríguez Anato, quien le realizó la intervención a la intérprete de “Yo sé que quiero”, dejándole unos resultados increíbles que ha presumido con poca ropa.

Los resultados son visibles, en especial en la cinturita de avispa y lo marcada que luce. 

Zurita informó que la evolución de la operación ha sido totalmente positiva, esperando en los próximos meses más resultados.

“Así va mi cinturita después de un mes y medio de operarme con Orlando Rodríguez Anato”, escribió hace días en Instagram.

Desde que la modelo confirmó su relación con el intérprete de “La Piernona”, recibe halagos en las redes sociales por el cuerpazo que se gasta, su belleza caribeña y su abundante cabellera negra.

Amor con Miguel Moly y música

Zurita y el artista no solo han compartido en escenarios, sino también por diversos lugares de Venezuela y el mundo, siendo la playa uno de los más frecuentes.

433 mil seguidores son los que la morena acumula en Instagram, con quienes comparte imágenes y videos de sus actividades y de lo entregada que se mantiene en su carrera musical, bajo el apodo de “La Princesita del Tecnomerengue”.

Elymar ha versionado el tema “Tú la Tienes Que Pagar” de la cantante Natusha, el cual es uno de sus temas favoritos del merengue.

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