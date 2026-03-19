A esta hora: Descubre los ejemplares con más "fuerza" y la jugada larga para multiplicar en la R13 de La Rinconada

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El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) publicó el día lunes 16 de marzo, la lista de los inscritos para la décima tercera reunión en La Rinconada. Este domingo 22 de marzo se disputarán 12 carreras que a pesar de no haber eventos selectivos, el popular juego del 5y6 Nacional luce muy parejo y de seguro abonará excelentes dividendos.

Para simplificar tu jugada, te presentamos a tres ejemplares de gran fuerza y la jugada larga que debes considerar. Buscamos que la afición hípica conozca de primera mano los ejemplares imperdibles para que puedan hacer sus apuestas con mayor certeza.

Carreras en vivo: Ejemplares con fuerzas La Rinconada Datos hípicos

Emperifollado (USA): Este ejemplar importado hará su debut en el principal óvalo de Coche, por lo que tiene buenos ajustes previos y será montado por José Alejandro Rivero y la preparación de Fernando Parilli Tota en una competencia para el recorrido de 1.200 metros.

Silvery Speed: Este ejemplar va a la primera válida en 1.300 metros y su velocidad es lo que definirá para buscar su primera victoria en este primer meeting.

Lady Monique (USA): Nacida en Kentucky (USA), la yegua llega a la arena caraqueña para su estreno en la carrera de los acumulados del 5y6 y presenta una hoja de servicios que incluye 14 actuaciones y dos victorias en el Hipódromo de Gulfstream Park (Florida, USA). Su debut se producirá con el uso exclusivo de vendas como implemento, una configuración que busca optimizar su desempeño.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Atención, aficionados que buscan jugar más allá del ganador: Esta información es clave para sus combinaciones. Una de las candidatas que más gusta para este tipo de jugadas es el ejemplar Feedstock, participante en la segunda válida para el 5y6 Nacional.

Esta carrera es para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de una y dos carreras, (a excepción de carreras de reclamo). Feedstock va con la monta del jinete Johan Aranguren, por lo que se convierte en una opción muy sólida.