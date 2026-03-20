Pronósticos Tampa Bay Downs: Picks gratis y el Dato Clave para el viernes 20 de marzo

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La jornada de este viernes 20 de marzo el hipódromo de Tampa Bay Downs, celebra la segunda jornada de la semana del meeting centenario en el circuito ubicado en Oldsmar, Florida, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

Meridiano: Datos hípicos para Tampa Bay Downs, Florida

En la presente jornada se realizarán nueve carreras sin pruebas stakes. Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.660m, arena (12:35 p.m. VEN)

Castagna (3) parece la favorita después de ganar sus dos últimas carreras en esta distancia y pista .

parece la favorita después de ganar sus dos últimas carreras en esta distancia y pista Sweet Nola (4) ha sido consistente a este nivel y podría ser una sorpresa .

ha sido consistente a este nivel y podría ser una sorpresa Ariana Valentina (5) ganó de forma impresionante la última vez y es otra para tener en cuenta.

Segunda carrera: 1.200m, arena (1:05 p.m. VEN)

Gianluca Be Lucky (4) tiene experiencia ganadora en esta pista .

tiene experiencia ganadora en esta pista Roar Of The Beast (5) terminó segundo por poco en esta misma distancia la última vez y podría mejorar su actuación .

terminó segundo por poco en esta misma distancia la última vez y podría mejorar su actuación Raging Fury (2) corrió bien en una carrera similar recientemente.

Tercera carrera: 1.200m, arena (1:35 p.m. VEN)

Cyberbeast (7) parece estar bien posicionado para dar continuidad a su reciente éxito .

parece estar bien posicionado para dar continuidad a su reciente éxito Battle Warrior (2) venció la última vez y podría representar la principal amenaza .

venció la última vez y podría representar la principal amenaza God With Us (3) ha demostrado su capacidad a este nivel.

Cuarta carrera: 1.660m, arena (2:08 p.m. VEN)

Kikilove (8) quedó segundo en esta distancia recientemente y merece respeto .

quedó segundo en esta distancia recientemente y merece respeto Viking Queen (3) tiene argumentos sólidos gracias a sus resultados consistentes y una victoria en esta distancia .

tiene argumentos sólidos gracias a sus resultados consistentes y una victoria en esta distancia Once An Eagle (2) mostró mejoría en su última carrera y podría ser una seria contendiente.

Quinta carrera, 1.600m, grama (2:40 p.m. VEN)

Stillthinkingofyou (9) es la gran alternativa de la tarde con gran dividendo con la monta de Daniel Centeno.

es la gran alternativa de la tarde con gran dividendo con la monta de Daniel Centeno. Dynamic Actress (3) está en buena forma y parece bien posicionada para recuperarse de su reciente tercer puesto .

está en buena forma y parece bien posicionada para recuperarse de su reciente tercer puesto Bonita Breeze (5) impresionó en su última victoria y representa un peligro.

Sexta carrera: 1.700m, arena (3:12 p.m. VEN)

If I Were You (1) ha estado bien posicionado en las últimas carreras y parece ser el rival a batir .

ha estado bien posicionado en las últimas carreras y parece ser el rival a batir Tigre (6) terminó segundo por poco en su última carrera y merece ser considerado .

terminó segundo por poco en su última carrera y merece ser considerado Via Della Spiga (10) baja de categoría y podría ser peligroso.

Séptima carrera: 1.600m, grama (3:43 p.m. VEN)

ANNIE WAY (3) parece estar bien posicionada para abrirse paso tras un sólido segundo puesto en su última carrera. Defiende el “DATO CLAVE” de la jornada con el líder del meeting Up.

Octava carrera; 1.660m, arena (4:14 p.m. VEN)

Shangrala Road (5) baja de categoría y puede aprovechar su prometedora forma .

baja de categoría y puede aprovechar su prometedora forma Embrace My Uncle (4) se quedó a las puertas de la victoria la última vez y es un ejemplar muy cotizado .

se quedó a las puertas de la victoria la última vez y es un ejemplar muy cotizado Capitn Danny (CHI) (6) ha demostrado regularidad a este nivel.

Novena carrera; 1.700m, grama (4:50 p.m. VEN)