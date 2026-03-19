Obataye, el mejor caballo del continente cayó derrotado en prueba clasificatoria para el Gran Premio Latinoamericano (G1)

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El Gran Premio Latinoamericano Gr1 es una de las carreras de caballos más prestigiosas e importantes de América Latina. Este año Perú, se convertirá por séptima vez en anfitrión en la gesta que reúne a los mejores ejemplares de la región, compitiendo en una pista de alta calidad.

La carrera es un evento clave para la hípica regional, con gran expectativa y un alto nivel de competencia, en la que el campeón Obataye (Bra) falló en su clasificatoria para el presente evento, lo que puso en duda su participación para defender el título.

Brazil está en jaque con el resultado de las clasificatoria

Este domingo en el hipódromo Cidade Jardím, ubicado en Sao Paulo, se desarrolló una prueba clasificatoria en la que participó el ganador de la pasada edición del Gran Premio Latinoamericano Gr1, Obataye, donde cayó vencido ante Pivot Central, que pudo neutralizar en todo el recorrido al campeón defensor.

De esta manera el mejor caballo del continente 2025, tras adjudicarse también el "Carlos Pellegrini" en Argentina, puso en duda su participación para la presente edición.

Pivot Central, hijo de Salto, propiedad de la Fazenda Boa Vista, que entrena Emerson García, se llevó la victoria de punta a punta con una conducción magistral, de la jocketta Jeane Alves. Vale acotar, que el ganador no participaba en pruebas públicas desde julio del pasado año.

El registro final fue de 2:04.30, lo que significó el cuarto triunfo en seis presentaciones para el ganador, que cuenta con cuatro años.

Una invitación al Latino para el campeón defensor

A pesar de la derrota y que su participación quedó en jaque, propietarios de Obataye, recibieron la invitación para estar presente el domingo 26 de abril en el Gran Premio Latinoamericano (G1) en el Hipódromo de Monterrico, en Lima, Perú. La invitación que llegó a la familia Pelanda, propietarios de Obataye, fue en las mismas condiciones que recibe un caballo nominado. Es decir, para participar deberán abonar 25.000 dólares.

Se espera la repuesta de sus conexiones. De no ser aceptado, Obataye correrá en Mayo el Gran Premio Sao Paulo (G1) y posteriormente viajaría a Estados Unidos para participar en la Breeders' Cup.