Mychel Sánchez con 8 victorias en la semana y se coloca a 10 de las 1.900

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La triple semana de competencias en el hipódromo de Parx Racing en el condado de Bemsalen tuvo como protagonista principal al jockey profesional venezolano Mychel Sánchez, reinante campeón del meeting y amplio líder de la estadística de la presente temporada que es una de las pocas que dura todo el año calendario.

Estados Unidos: Mychel con ocho victorias se coloca a diez de las 1.900

La primera de las victorias de la semana de Sanchez ocurrió en la cuarta carrera del lunes en un Starter Optional Claiming donde triunfó con el ejemplar Untouchable del trainer Michael Pino en un tiempo de 1:47.17 en recorrido de 1.670 metros en arena.

Luego en la quinta del programa del lunes, volvería a ganar, pero en un claiming con la yegua Quivira Crane del trainer Bobbi Hawthorne y cerraría el lunes en la novena carrera en un Starter Optional Claiming con el hat Trick del día con el ejemplar Hermoso Hombre del trainer Michael Pino.

Para el día martes, Mychel Sánchez repetiría la dosis de triunfos con tres fotografías más a su cuenta y llegar a seis en 11 montas cumplidas en dos días. La primera de ellas fue en la propia primera competencia del programa, en un claming con el purasangre Tojo’s Mojo, pensionado del trainer Hugo Padilla.

El doblete lo completaría en la cuarta carrera del programa del martes en otro claiming, pero con el purasangre Pontiffany, y la primera del día y tercera de la semana con el entrenador Michael Pino, mientras que el triplete de victorias lo completaría en la octava prueba en un Starter Optional Claiming con el ejemplar Golden Eid Micrphm, ahora con el trainer Jamie Ness.

Para la tarde del miércoles, Mychel Sánchez sumaría a su cuenta dos victorias más en la semana, y ambas con el entrenador Michael Pino, por medio de los ejemplares Exciter y More Than Grace en la séptima y octava carrera de la programación.

Con las ocho victorias de las tres jornadas, Sánchez se colocó con 1,890 victorias de por vida en Estados Unidos y esta a tan solo diez de las 1.900 en el turf norteamericano, y puede comenzar a pensar en la carrera por las 2.000 ganancias para esta misma temporada si mantiene el arrollador ritmo de triunfos con el que inició el año.