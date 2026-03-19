WBC: Final del Clásico Mundial de Beisbol rompe todos los récords de audiencia

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La final del Clásico Mundial de Beisbol 2026 no solo dejó una huella imborrable en lo deportivo con la victoria de Venezuela sobre Estados Unidos, sino que también estableció un hito sin precedentes en la historia de las transmisiones deportivas. El enfrentamiento, que culminó con un apretado marcador de 3-2 a favor del Team Venezuela, se convirtió en el evento de beisbol internacional más visto en la televisión estadounidense.

De acuerdo con los datos proporcionados por Nielsen Media Research, la gran final alcanzó una cifra impresionante de 10.784.000 espectadores combinados a través de las señales de FOX y FOX Deportes. Este número posiciona al encuentro como la transmisión del Clásico Mundial de Beisbol más vista en cualquier cadena desde la creación del torneo.

Un crecimiento exponencial frente a ediciones anteriores

El impacto mediático de esta edición ha superado todas las proyecciones de la industria. Solo en la cadena FOX, el telecast promedió 10.228.000 televidentes, lo que representa un incremento masivo del 128% en comparación con la final de 2023 entre Estados Unidos y Japón. En aquella ocasión, la audiencia registrada en FS1 fue de 4.480.000 personas.

El pico máximo de audiencia se registró entre las 10:30 y las 10:45 PM (hora del este), cuando 12.148.000 espectadores sintonizaron simultáneamente para presenciar el desenlace del juego. Esta cifra subraya el interés creciente por el beisbol de selecciones y consolida al WBC como un producto de alto valor comercial y de entretenimiento en el mercado anglosajón e hispano.

Dominio absoluto del "Prime Time" en martes

Además del récord histórico del torneo, la final del 2026 marcó el martes de mayor audiencia para la cadena FOX desde el cuarto juego de la Serie Mundial de 2025. Este dato refleja que el interés por el beisbol internacional está compitiendo directamente con los niveles de atención que genera la postemporada de las Grandes Ligas.

El éxito no se limitó únicamente al juego por el título. El promedio general del torneo en 2026 fue de 1.294.000 espectadores a través de FOX, FS1 y FS2. Esto supone un aumento del 156% respecto al promedio de 506.000 espectadores de la edición de 2023, estableciendo un nuevo estándar para el evento en redes de habla inglesa.