Real Madrid jugará su próximo partido de Euroliga bajo esta medida

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El Real Madrid tendrá un duro compromiso por la Euroliga, el próximo martes 24 de marzo, frente al Hapoel Tel Aviv Subaru, el cual ha sido declarado de alto riesgo. Por ende, el Movistar Arena mantendrá sus puertas cerradas al público por motivos de seguridad, tal como sucedió a principios del 2026 cuando los españoles se enfrentaron al Maccabi Tel Aviv.

Para este juego habrá un dispositivo de seguridad reforzado, según se acordó en la reunión de coordinación celebrada esta mañana en la capital española, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno.

"Tras la reunión mantenida por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que ha declarado el partido de alto riesgo, el Real Madrid atiende así la recomendación realizada por la Policía Nacional", reza parte del comunicado que emitió el Real Madrid.

Asimismo, el conjunto merengue también señaló que "el importe de las entradas que se hayan adquirido para este partido será devuelto de manera inmediata y automática".

A la fecha, tanto Real Madrid como Hapoel Tel Aviv Subaru marchan terceros en la clasificación de la Euroliga con marca de 20 victorias y 11 derrotas.