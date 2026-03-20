LMB: Wilmer Flores llevará toda su experiencia al beisbol mexicano

Luego de no conseguir un nuevo contrato en el sistema MLB para este 2026, Wilmer Flores ahora vivirá una nueva aventura en su carrera profesional. Y es que en esta ocasión llevará su oportuno bate y su educado guante a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).
Wilmer, un Toro con mucha experiencia
En la noche de este jueves se dio a conocer que Toros de Tijuana y el grandeliga venezolano unirán sus caminos durante la venidera temporada de la LMB. Es así como el conjunto fronterizo refuerza de la mejor manera su roster con intenciones de ser protagonistas y, a su vez, pelear por el campeonato.
Wilmer Flores viene de disputar 13 zafras ininterrumpidas en las Grandes Ligas con Mets de Nueva York (2013-2018), D-backs de Arizona (2019), y Gigantes de San Francisco (2020-2025).
Números de Wilmer Flores de por vida en la MLB
- 1,337 juegos
- 4,281 turnos al bate
- 1,107 hits
- 213 dobles
- 5 triples
- 169 jonrones
- 603 carreras impulsadas
- 518 carreras anotadas
- 328 bases por bolas
- 671 ponches
- .259 AVG
- .316 OBP
- .429 SLG
- .745 OPS
Cabe señalar que Toros de Tijuana no pasó del primer playoffs durante la zafra 2025, algo que no estaba dentro de sus planes. Recordemos que en la última década no solo han sido protagonistas de la LMB, sino que además han conquistado par de títulos (2017 y 2021), así como un subcampeonato (2016).