LMB: Henry Blanco desafía a los Gigantes de San Francisco

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Sultanes de Monterrey enfrentará a los Gigantes de San Francisco los días 23 y 24 de marzo de 2026 en el Oracle Park. El mánager de la novena regiomontana, Henry Blanco, calificó la serie como una oportunidad para medir el nivel de la Liga Mexicana de Beisbol frente a la MLB. Blanco afirmó que el equipo viajará a California con el objetivo de competir directamente contra la organización de San Francisco, descartando que los encuentros sean tratados únicamente como juegos de exhibición sin rigor competitivo.

La serie internacional se desarrollará en el estadio de los Gigantes, ubicado en la zona de la bahía de San Francisco. El primer juego está programado para el lunes 23 de marzo a las 18:45 horas locales. El segundo y último enfrentamiento tendrá lugar el martes 24 de marzo en el mismo escenario. Estos duelos cierran la etapa de preparación de ambos equipos antes del inicio de sus respectivas temporadas regulares.

Sultanes de Monterrey llega a este compromiso tras una fase de entrenamiento enfocada en la integración de sus nuevos refuerzos extranjeros. Por su parte, los Gigantes de San Francisco utilizarán estos juegos como el cierre de su Spring Training, lo que garantiza la participación de jugadores del róster principal en los primeros episodios de cada encuentro.

El planteamiento técnico de Henry Blanco

El mánager Henry Blanco sostuvo que la consigna para el plantel es demostrar la capacidad de ejecución de los Sultanes ante un rival de jerarquía de Grandes Ligas. Blanco enfatizó que la preparación física y táctica del equipo mexicano está diseñada para jugar "de tú a tú". El cuerpo técnico ha confirmado que utilizará a sus abridores estelares para iniciar ambos choques, buscando estabilidad en el montículo desde el primer inning.