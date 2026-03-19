Rafa y Chinin listos para conquistar España

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Rafa y Chinin conquistan nuevas fronteras con su música. El popular dúo, que ha llegado al corazón del público con temas como Cuando te vea, Luna llena, Decir adiós, entre otros, anuncia 3 fechas en las principales ciudades de la Madre Patria, dando un importante paso en su exitosa carrera.

Próximas presentaciones

Los gitanos de Venezuela actuarán el próximo 24 de abril en la sala Bikini de Barcelona, el 26 en la Sala Jerusalem de Valencia y los días 29 y 30 de abril en la sala Copérnico de Madrid.

Para esta cita alistan un repertorio cargado de sabor latino fusionado con el toque gitano y flamenco que caracteriza sus canciones, prometiendo dejar el alma en cada presentación.

“Estamos emocionados y felices con esta primera gira por España. Preparamos un show que será inolvidable, lleno de ritmo y sabor; nos pasearemos por nuestras canciones, pero también habrá sorpresas”, comentan los queridos hermanos Llorente.

Además de prepararse para su primera gira internacional, Rafa y Chinin dan los toques finales a un EP de 5 canciones grabadas totalmente en vivo, que presentarán proximamente. El material lleva por título Undibe y cuenta con cinco temas escritos por Rafa y Chinin, quienes además se encargaron de la producción junto al destacado productor venezolano Carlos Manuel Escalona Cruz.

Undibe se grabó en los estudios Flux, ubicados en la ciudad de Nueva York y su lanzamiento vendrá acompañado de una increíble propuesta audiovisual a cargo de Miler Angulo. El realizador logró unir el misticismo musical de Rafa y Chinin con la magia de Nueva York a través de imágenes que dan vida a un trabajo artístico digno de escuchar, ver y sentir.