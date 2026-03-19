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Rafa y Chinin listos para conquistar España

Los populares hermanos ofrecerán presentaciones en importantes escenarios de Barcelona, Valencia y Madrid el próximo mes de abril como parte de su primera gira internacional

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Elvis González
Jueves, 19 de marzo de 2026 a las 05:17 pm
Rafa y Chinin listos para conquistar España
Rafa y Chinin / Cortesía
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Rafa y Chinin conquistan nuevas fronteras con su música. El popular dúo, que ha llegado al  corazón del público con temas como Cuando te vea, Luna llena, Decir adiós, entre otros, anuncia  3 fechas en las principales ciudades de la Madre Patria, dando un importante paso en su exitosa carrera.

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Próximas presentaciones 

Los gitanos de Venezuela actuarán el próximo 24 de abril en la sala Bikini de Barcelona, el 26 en la Sala Jerusalem de Valencia  y los días  29 y 30 de abril en la sala Copérnico de Madrid.

Para esta cita  alistan un repertorio cargado de sabor latino fusionado con el toque gitano y flamenco que caracteriza sus canciones, prometiendo dejar el alma en cada presentación.

“Estamos emocionados y felices con esta primera gira por España. Preparamos un show que será inolvidable, lleno de ritmo y sabor; nos pasearemos por nuestras canciones, pero también habrá sorpresas”, comentan los queridos hermanos Llorente.

Además de prepararse para su primera gira internacional, Rafa y Chinin dan los toques finales a un EP de 5 canciones grabadas totalmente en vivo, que presentarán proximamente. El material lleva por título Undibe y cuenta con cinco temas escritos por Rafa y Chinin, quienes además se encargaron de la producción junto al destacado productor venezolano Carlos Manuel Escalona Cruz.

Undibe  se grabó en los estudios Flux, ubicados en la ciudad de Nueva York y su lanzamiento vendrá acompañado de una increíble propuesta audiovisual a cargo de Miler Angulo. El realizador logró  unir el misticismo musical de Rafa y Chinin con la magia de Nueva York a través de imágenes que dan vida a un trabajo artístico  digno de escuchar, ver y sentir.

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