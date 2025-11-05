Baseball United: La pelota del Medio Oriente se verá EN VIVO y EN EXCLUSIVA por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

La liga de beisbol profesional que está revolucionando el deporte en Medio Oriente y el sur de Asia ahora se verá por Meridiano Televisión. No te la pierdas desde el 14 de noviembre.

De Dubái a Venezuela

Desde Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, los fanáticos podrán seguir cada juego desde el Baseball United Ballpark, casa de cuatro franquicias fundadoras: Mumbai Cobras, Karachi Monarchs, Arabia Wolves y Mid East Falcons.

Serán 21 partidos en 30 días, con una temporada cargada de adrenalina, talento internacional y un ambiente digno de las grandes ligas.

El deporte que une continentes

El beisbol se globaliza, y tú lo vivirás junto a Meridiano, el canal de los especialistas en deportes. Estrellas provenientes de 25 países, incluyendo Venezuela, México, Japón, Estados Unidos, Filipinas, Canadá, India y Pakistán, saltarán al terreno de juego.

La temporada arrancará con una histórica serie inaugural: Mumbai Cobras vs. Karachi Monarchs, el 14, 15 y 16 de noviembre. La gran final está pautada entre el 12 y el 14 de diciembre (si es necesario).

No te puedes perder esta liga que promete. ¡En vivo, en exclusiva y gratis por la señal abierta de Meridiano Televisión! También en HD por Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go. ¡Sintoniza, disfruta y sé parte de la Baseball United!