Hermana de actriz venezolana fue operada de emergencia: "Un tipo de cáncer"

Karina Braun, hermana de la querida actriz, modelo y exreina de belleza venezolana Alexandra Braun, informó en sus redes sociales que fue operada hace algunos días, por presentar un melanoma en el rostro. En un video la belleza, comentó que supo de la situación por unos lunares raros que aparecieron en su cara.

Mal momento

Karina que vive en Estados Unidos, notificó que hace tiempo su hermana gemela le había estado diciendo que asistiese al médico para verse el repentino lunar que había aparecido su rostro. Sin embargo, ella no le había prestado atención.

Al asistir al médico le detectaron el melanoma, teniendo que presentar una operación para retirarlo de su cara lo más pronto posible, ya que podía correr el riesgo de que pudiese convertirse en metástasis.

“Agradezco a Dios que lo fui a ver y no esperé más tiempo. Esto es un recordatorio para todos de siempre estar pendiente de la salud, uno cree que es una manchita de cualquier cosa, pero es necesario hacer los exámenes”, comentó en el clip.

Apoyo de hermanas

Alexandra Braun, Miss Tierra 2005, no dudo en comentar la publicación de su hermana deseándole mucha salud y de lo importante del mensaje para que cualquier persona este pendiente de asistir al médico, si presentan lunares extraños en la cara.

“Qué bueno que lo visibilizas para que la gente tome acciones si tiene un lunar extraño. Te amo”, escribió la esposa del también actor Adrián Delgado.

Karina finalizó la publicación mencionando que los síntomas son fáciles de detectar en la cara con las siguientes características:

Ordes: Los bordes son irregulares, borrosos o desiguales.

El color: es irregular y puede incluir tonos de negro, café, canela, azul, morado, rojo o blanco.

Diámetro: Suele ser mayor de 6 mm (aproximadamente el tamaño de la goma de borrar de un lápiz), aunque puede ser más pequeño.

Evolución: Cualquier cambio en el lunar en tamaño, forma, color o elevación en un período de semanas o meses.