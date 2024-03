Ana Gabriel se vio afectada por un volcán en México (+Video)

La erupción del Volcán Popocatépetl le jugó a una mala pasada a la cantante mexicana, Ana Gabriel, que se encontraba dando un show este fin de semana en Puebla, México, y tuvo que interrumpirlo de manera repentina al ser afectada por las cenizas que volaban por los aires. Esta situación obligó a la artista a retirarse momentáneamente del escenario.

Antes de bajarse de tarima, se disculpó con sus fanáticos y les pidió un minuto para poder oxigenarse. “Pido un minutito nada más. Desde aquí ¿cómo se ve? Las cenizas están increíbles. Lo que estamos respirando. Creo que esta sería la primera vez, segunda vez, que yo dejo un escenario para poder oxigenarme. Les agradezco su comprensión”, dijo la azteca.

A pesar de la irritación de su garganta, la intérprete de “El Cigarrillo” regresó al escenario siendo aplaudida por ese público que pensó que no volvería. Al cabo de unos minutos continuó con su gran espectáculo en el estadio Hermanos Serdán, donde cantó temas como “Mi Talismán”, “¿Quién como tú?”, “Luna” y “Cosas del Amor”, a pesar de que las cenizas seguían llegando al lugar.

Pese a que dejó claro que iba a recibir ayuda médica para poder continuar, los comentarios en su contra no se hicieron esperar, por lo que decidió defenderse a través de sus cuentas en las redes sociales. Asimismo, resaltó que no solo ella estuvo afectada por las cenizas, sino sus seguidores también.

“Yo no abandoné el escenario, yo pedí permiso y avisé al público que necesitaba oxigenarme porque me faltaba aire por tanto que respiré cenizas del ‘Popo’, y no fui solo yo los que se vieron afectados también mi gente y el público mismo, salí un par de minutos regresé al escenario con la comprensión del público de Puebla y terminamos el show con dignidad”, escribió.

“Aunque anoche fue difícil por las cenizas del Pop “mi Celestino” anoche se enojó y mandó una fumarola que casi me deja sin respirar, pero una vez más salimos adelante todo mi team y una servidora tomados de las manos de un público poblano, comprensivo, amoroso y entregado”, continuó en su comunicado.