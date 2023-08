La cantante Ana Gabriel lamenta haber perdido a Mía: “Descansa en paz hija”

La dueña de grandes éxitos como “El Cigarrillo”, “Quién como tú” y “Luna”, Ana Gabriel, apareció en las redes sociales con el alma destrozada luego de que el pasado 18 de agosto perdiera a Mía, su hija perruna quien la artista aseguró que “cruzó el arcoíris”, tal como lo comentó en su cuenta oficial de Instagram.

“Permanecí ausente y en silencio, observando como su aliento se apagaba lentamente, las enseñanzas durante 10 años (por cumplir 15 de vida) de lucha fueron el mejor ejemplo que recibimos los que estuvimos cerca. Su alegría por la vida, su valentía, sus fuerzas para seguir luchando hasta el último suspiro, y su protección, fueron siempre una lección para mí, pero su dignidad por la vida, por ella misma, lo fue más”, escribió la azteca.

“Fue por Mía que aprendí que la gratitud es la más grande bondad de todo ser viviente, pero que pocos conocen. Aprendí que su actitud por darlo todo no se limitaba con nada, me regalaste años de amor a pesar de todo lo que viviste”, agregó la intérprete. Además, recalcó que no hay palabras que puedan expresar tan grande amor que siente por su mascota.

Ana Gabriel y Mía

Por otro lado, Ana Gabriel recordó a Jazz, otra de sus animales y con quien Mía se reencontrará en el cielo de los animales. “Sé que mi corazón y el de los fans se quedarán tristes, pero no es menos cierto, hija, que tú y Jazz vivirán siempre conmigo y con los que les amaron, sobre todo Lulú que dejó parte de su vida cuidándolas”, acotó.

Ana Gabriel y Mía

Describiéndose como su “madre humana”, la mexicana de años ratificó que la amará por siempre y agradecerá por todo el amor que le dio en todos los años que estuvieron juntas.