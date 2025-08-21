MLB: Yankees firman a este ex lanzador de los Mets de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Yankees de Nueva York comienza este jueves 21 de agosto una de las series más importantes en lo que resta de temporada regular frente a los Medias Rojas de Boston. Por ende, han realizado algunos movimientos en el roster activo, y firmaron al ex lanzador de los Mets de Nueva York, Paul Blackburn.

El pelotero de 31 años había sido asignado para asignación por los Mets el pasado 16 de este mes y lo liberaron dos días después. Por lo tanto, sus vecinos aprovecharon esta oportunidad y lo firmaron con contrato de Grandes Ligas, lo que les permite incorporarlo de inmediato al roster para esta serie ante los Red Sox.

Este movimiento es uno más que evidente por la clara necesidad y ayuda que necesitan los dirigidos por Aaron Boone desde el montículo. Con esto, añaden experiencia y profundidad al bullpen, que ha sido uno de los problemas en la segunda mitad de campaña.

Para abrirle espacio en el roster, los “Bombarderos” enviaron al derecho Allan Winans a la sucursal de Triple-A en ligas menores.

Paul Blackburn, nuevo lanzador de los Yankees

Su llegada puede ser vital en estas últimas semanas del calendario, ya que con un historial en el que se ha destacado por su control y capacidad para inducir contactos suaves a los bateadores, el derecho podría convertirse en una pieza valiosa para cualquier situación de juego.

En nueve temporadas de carrera en la Gran Carpa, registra un total de 93 juegos disputados, récord de 22 ganados y 31 perdidos, 452.0 innings de labor, 259 carreras permitidas, 140 boletos, 347 ponches y efectividad de 4.96.

Finalmente, la llegada de Paul Blackburn demuestra los problemas que han estado sufriendo los Yankees de Nueva York en todo el 2025. La expectativa es más que alta por parte de los fanáticos y esperan que se pueda adaptar rápidamente y contribuir de inmediato a sus principales objetivos, que son clasificar a la postemporada.