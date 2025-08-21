MLB: Máximo Acosta vivió un sueño en su debut con los Marlins (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La noche del pasado miércoles 20 de agosto, en Miami, quedará grabada en la memoria del prospecto venezolano Máximo Acosta. El joven de los Marlins de Miami vivió todo un sueño en su debut en Grandes Ligas con un batazo inolvidable que se fue de cuadrangular en el loanDepot Park.

El pelotero de 22 años no comenzó como se esperaba en la Major League Baseball, ya que no había conectado hit en sus primeras ocho apariciones al plato. Sin embargo, su confianza nunca desapareció y en el duelo ante los Cardenales de San Luis, mostró todo su poder.

Máximo Acosta – Marlins de Miami

En el sexto episodio y ante los envíos del derecho estadounidense Andre Pallante, aprovechó una recta que se quedó en todo el medio del plato, y la pelota terminó en todo el jardín central para convertirse en su primer indiscutible en la Gran Carpa.

Durante su recorrido por las bases no escondió su alegría por haber conseguido este sueño como profesional y al máximo nivel. Además, según el medio Elias Sports Bureau, el criollo se convirtió en el primer jugador de los Marlins en pegar cuadrangular como su primer hit desde que Jerar Encarnación lo hiciera en 2022. Algo que le da un extra a lo que realizó el venezolano con este descomunal batazo que salió a una velocidad de 104.8 mph y una distancia de 418 pies, respectivamente.

Finalmente, esta actuación de Máximo Acosta no solo quedará en su memoria de por vida, sino que se convertirá en uno de los mejores momentos que dejará la temporada regular en el mejor béisbol del mundo para los venezolanos.