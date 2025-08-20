Tarik Skubal camina al Cy Young con increíble marca de ponches (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Tarik Skubal se ha consolidado como el lanzador más dominante en las últimas dos temporada en las Grandes Ligas. El lanzador fue quedó con el Cy Young de la Americana y está encaminado a repetir con el galardón en su presentación con los Detroit Tigers en 2025.

El serpentinero dio una muestra de calidad en la jornada de este martes por la noche. El As de los bengalíes se creció en el montículo con una labor sensacional ante los Houston Astros, líderes en la División Oeste del joven circuito y grandes contendientes al título en la presente campaña.

Skubal lució en siete entradas en blancos, donde apenas toleró tres hits, par de boletos y 10 ponches propinados. Su desempeño de cinco estrellas en el Comerica Park fue determinante para que los felinos blanquearan por segunda vez consecutiva a los siderales. Cabe destacar que, Detroit se quedó con la victoria (1-0) en entradas extras gracias a un pasaporte otorgado a Gleyber Torres con las bases llenas.

200 Ponches para Tarik Skubal

El superestrella de los bengalíes retiró a los últimos nueve bateadores que enfrentó, incluido seis de ellos por la vía del ponche. Su 95to lanzamiento de la noche fue un slider contra Ramón Urías para su décimo ponche del juego y su número 200 de la temporada, siendo el primero en Las Mayores en alcanzar esa cifra.

No solo es el primero en conseguir la cifra redonda en la actual temporada de MLB, sino que repite con 200 o más abanicados por segundo año en fila. Pese a que no se apuntó la victoria, Skubal dio un paso contundente en sus aspiraciones de cosechar su segundo Cy Young en su carrera.

El as de Detroit colecciona números impresionante en su sexta campaña en las Grandes Ligas. El serpentinero cuenta con récord de 11 triunfos y tres reveses, 200 chocolates, WHIP de 0.87 y una efectividad de 2.32 en 25 aperturas.