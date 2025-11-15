¿Cuál es el arma secreta de Cristopher Sánchez? Conoce su lanzamiento más efectivo

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador abridor de los Filis, Cristopher Sánchez, ha grabado su nombre en los libros de récords esta temporada, no por su total de ponches, sino por la devastadora efectividad de un solo lanzamiento: su cambio de velocidad (changeup).

La información revela que el cambio de Sánchez se ha convertido en la herramienta de strikeout más letal de todas las Grandes Ligas.

El cambio más dominante del béisbol

Según los datos de la liga, Cristopher Sánchez ponchó a 130 bateadores esta temporada utilizando su cambio de velocidad.

Este impresionante total es el más alto registrado para cualquier tipo de lanzamiento (recta, curva, slider, etc.) en toda la MLB durante la campaña.

Lanzamiento más efectivo para ponches en MLB: Cambio de velocidad de Cristopher Sánchez.

Total de ponches con ese lanzamiento: 130.

La estadística subraya no solo la calidad de este pitch, que a menudo se desliza engañosamente fuera de la zona de swing de los bateadores, sino también la confianza que Sánchez tiene en él, utilizándolo como su principal arma para finalizar turnos.

Un ascenso basado en la variación

Para un lanzador zurdo, tener un cambio de velocidad tan dominante es fundamental. Esta herramienta de élite ha sido la clave para la consolidación de Sánchez en la rotación de Filadelfia. Al combinar su sinker de alta velocidad con este cambio lento y con movimiento descendente, Sánchez logra un diferencial de velocidad que a menudo deja a los bateadores desequilibrados.

Los 130 strikeouts con el cambio confirman que Cristopher Sánchez posee un lanzamiento característico de calibre All-Star, capaz de dominar a la ofensiva más poderosa de la liga y de colocarse por encima de cualquier otro lanzamiento utilizado por sus colegas lanzadores.