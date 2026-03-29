MLB: El impacto del sistema ABS en el inicio de la temporada 2026

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La temporada 2026 de Grandes Ligas está en la historia por usar el Sistema ABS. Dicha tecnología es para evitar decisiones erróneas de los umpire en bolas y strikes. Tras los primeros 35 juegos de la temporada, el veredicto es clave para entender el ajuste del juego en este año.

El Sistema ABS (Bolas-Strikes Automáticos) llegó para quedar en la liga con un porcentaje bastante alto de aciertos. Sin embargo, aún necesita ajustes, ya que muchos umpires se les observa molestos cuando les desafían una decisión y en más del 50% de los casos las cambian.

Está tecnología solo puede ser usada por Catchers, pitchers y bateadores. La manera para pedir el reto es tocarse la gorra o el casco, depende del caso. Automáticamente el umpire anuncia que será revisado y la pantalla del estadio usa un ojo de halcón, con varias cámaras para dar un veredicto.

En los primeros 35 juegos estos fueron los resultados:

124 desafíos

67 procedieron (54%)

3.5 desafíos por juego

11 evitaron ponche injusto

12 ponches decididos por desafío

1 HR tras ganar desafío

C. B. Bucknor y el Sistema ABS en el Red Sox vs Rojos

Christopher Blake Bucknor es un umpire jamaiquino que tiene experiencia en Grandes Ligas. Sin embargo, en el duelo entre Medias Rojas de Boston vs Rojos de Cincinnati demostró que no le gusta que le cuestionen las decisiones en el plato y hay evidencias.

La primera polémica llegó en un turno de Roman Anthony donde lo retó dos veces, ganó una y perdió la otra. Seguidamente lo ponchó con un pitcheo muy lejos de la zona de strike, pero no se pudo retar por haber perdido los retos de Red Sox. A partir de Ahí Bucknor entró en calor.

Otro turno contra Trevor Story, que lo ponchó con una jugada, donde generalmente se apoyan con el umpire de primera base. C.B decidió tomarse la justicia por sus propias manos: fue juez, jurado y verdugo. En una jugada que terminó con Alex Cora expulsado del juego.

¿Cuál será el futuro del Sistema ABS en Grandes Ligas?

El Sistema ABS se mantendrá estable durante el 2026. La decisión final permanecerá bajo la supervisión del umpire principal, utilizando la tecnología exclusivamente para corregir errores flagrantes en situaciones críticas que puedan alterar injustamente el resultado.

Los protagonistas desarrollarán una mayor capacidad estratégica para solicitar desafíos en turnos determinantes, logrando una adaptación clara de la tecnología. Eso sí, para 2027 seguramente hayan ajustes a la tecnología o una mayor capacidad para usarlo a lo largo del juego.