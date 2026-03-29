La tecnología expone a CB Bucknor: Seis decisiones revertidas por el ABS en Cincinnati

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En un encuentro marcado por el uso de la tecnología y la tensión en el diamante, los Rojos de Cincinnati se impusieron a los Medias Rojas de Boston en entradas extras este sábado. Sin embargo, el protagonista inesperado de la jornada no fue un jugador, sino el árbitro principal CB Bucknor, quien vivió una tarde para el olvido bajo la lupa del nuevo sistema de revisión.

El sistema ABS: Un veredicto implacable

Bucknor, de 63 años, vio cómo su juicio en el plato fue cuestionado y corregido en repetidas ocasiones por el sistema de Desafío Automático de Bolas y Strikes (ABS). Durante el compromiso, un total de seis decisiones arbitrales de Bucknor fueron anuladas tras ser sometidas a revisión.

El momento más crítico ocurrió en la parte baja de la sexta entrada, cuando el antesalista venezolano Eugenio Suárez desafió con éxito dos cantos de tercer strike consecutivos.

Controversia y expulsión en el Great American Ball Park

La presión sobre el veterano oficial aumentó en el octavo episodio, esta vez por una decisión de apreciación. Bucknor sentenció un ponche contra Trevor Story tras un intento de swing incompleto, pero lo hizo de forma directa, sin consultar al árbitro de primera base para confirmar si el bate había cruzado el plato.

La decisión desató la furia de Story y la inmediata intervención del mánager de Boston, Alex Cora. Tras una acalorada discusión defendiendo a su jugador, Cora fue expulsado del encuentro.

"Su trabajo consiste en cantar bolas y strikes", declaró Cora tras el partido, según reportes de NESN. "No fue su mejor día. Así funciona el sistema; es evidente y todo el mundo lo ve. Él será el primero en aceptarlo; lo vi agachar la cabeza después de una de las revisiones. Al final, todos somos humanos".

En ambos casos, el sistema determinó que los lanzamientos estaban fuera de la zona, permitiendo que Suárez continuara su turno.

Un veterano frente a la era tecnológica

CB Bucknor es actualmente uno de los árbitros con mayor trayectoria en las Grandes Ligas, habiendo iniciado su carrera en el máximo nivel en 1996. Con tres décadas de experiencia, Bucknor representa a la vieja escuela del arbitraje, que hoy se enfrenta a la precisión milimétrica del sistema ABS implementado en esta temporada 2026.

Al finalizar el juego, el registro fue contundente: los Rojos ganaron los cinco desafíos que intentaron, mientras que los Medias Rojas tuvieron éxito en una de sus tres oportunidades.

Este tipo de jornadas pone sobre la mesa el debate sobre la transición hacia un arbitraje totalmente automatizado, ya que la efectividad del 100% de los Rojos en sus desafíos subraya el margen de error humano que la liga busca reducir.