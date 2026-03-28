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MLB: Salvador Pérez dicta cátedra al ganar tres retos ABS

Por

Theoscar Mogollón González
Viernes, 27 de marzo de 2026 a las 11:44 pm

Salvy volvió a demostrar porqué es uno de los mejores receptores de las Grandes Ligas

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Para los fanáticos de los Reales de Kansas City, la derrota por 6 a 0 en el inicio de la temporada 2026 contra los Bravos de Atlanta pasó a un segundo plano gracias a Salvador Pérez. Y es que el capitán hizo gala de su veteranía y gran vista para ganar tres retos ABS, algo que sin duda quedará enmarcado para la historia.

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Una clase magistral de Salvy

El primer desafío que pidió el receptor venezolano fue en el cuarto episodio. Con Jonah Heim en el plato y en cuenta de 1 y 1, el umpire cantó bola un lanzamiento bajito. Fue entonces cuando Salvy pidió el reto y lo ganó para revertir la decisión.

Los otros dos sucedieron en el quinto inning con bateadores consecutivos. El segundo en la cuenta de Salvador Pérez fue ante Eli White en 2 y 0; mientras que el siguiente lo vivió Mauricio Dubón al segundo lanzamiento, y tras ver el acierto no dudó en felicitar al venezolano con una palmada en el pecho.

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