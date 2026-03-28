MLB: Salvador Pérez dicta cátedra al ganar tres retos ABS

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Para los fanáticos de los Reales de Kansas City, la derrota por 6 a 0 en el inicio de la temporada 2026 contra los Bravos de Atlanta pasó a un segundo plano gracias a Salvador Pérez. Y es que el capitán hizo gala de su veteranía y gran vista para ganar tres retos ABS, algo que sin duda quedará enmarcado para la historia.

Una clase magistral de Salvy

El primer desafío que pidió el receptor venezolano fue en el cuarto episodio. Con Jonah Heim en el plato y en cuenta de 1 y 1, el umpire cantó bola un lanzamiento bajito. Fue entonces cuando Salvy pidió el reto y lo ganó para revertir la decisión.

Los otros dos sucedieron en el quinto inning con bateadores consecutivos. El segundo en la cuenta de Salvador Pérez fue ante Eli White en 2 y 0; mientras que el siguiente lo vivió Mauricio Dubón al segundo lanzamiento, y tras ver el acierto no dudó en felicitar al venezolano con una palmada en el pecho.