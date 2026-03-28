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MLB: Salvador Pérez es víctima de una magnífica jugada de Ronald Acuña Jr.

Por

Theoscar Mogollón González
Viernes, 27 de marzo de 2026 a las 09:26 pm

El de La Sabana se lució con su primera gran jugada defensiva de la temporada ante Salvy

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas inició este viernes para tres campeones mundiales: Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez y Maikel García. Justamente, los dos primeros fueron los protagonistas de uno de los mejores momentos del encuentro entre Bravos de Atlanta y Reales de Kansas City.

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En un Truist Park repleto a más no poder, el de La Sabana hizo de las suyas con otra de sus grandes facetas como lo es la defensa, algo que le hizo ganarse los aplausos de los miles de fanáticos en las gradas.

A la altura del sexto episodio, Salvador Pérez tomó su tercer turno de la noche y al primer lanzamiento conectó un elevado peligroso entre los jardines central y derecho. Sin embargo, Ronald Acuña Jr. apareció con su super velocidad y tras lanzarse de cabeza capturó la bola para concretar un out de feria.

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