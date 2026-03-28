MLB: Javier Sanoja la ve "clarita" en el estreno y primer lauro de Marlins

Suscríbete a nuestros canales

Pocos venezolanos llevaron el ritmo que traían con la selección de Venezuela en el Clásico Mundial a sus organizaciones de Grandes Ligas y uno de esos casos, es el de Javier Sanoja, quien inició la zafra viendo la pelota "clarita".

La organización de Marlins de Miami se estrenó este viernes, venciendo 2 carreras por 1 a Rockies de Colorado, guiados por una fenomenal actuación en el montículo del dominicano Sandy Alcantara y una gran colaboración de su buen amigo, "El Tropi", con el bate.

Javier Sanoja empieza la temporada con una jornada perfecta:

El oriundo fue alineado como noveno y tercera base, acumulando tres turnos, en los cuales sumó imparables en cada uno de ellos. Además, Sanoja remolcó la segunda anotación de su equipo en el segundo tramo, la cual terminó siendo la de la diferencia en el resultado final.

De hecho, solamente dos peloteros de Marlins tuvieron una noche multihit y el venezolano, fue el único que acumuló tres inatrapables, debido a que Connor Corby se fue 3-2.

Javier Sanoja va por un año ofensivo:

Evidentemente, la principal fortaleza de Javier es su defensa, siendo el actual ganador del Guante de Oro como utility en la Liga Nacional. Sin embargo, una de sus metas en el naciente torneo, es aumentar sus estadísticas ofensivas y comenzó de la mejor manera posible.

"El Tropi" viene de batear .243 en su primera campaña en Las Mayores, luego de sumar 76 incogibles en 120 desafíos el año pasado.