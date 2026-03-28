MLB: Ronald Acuña Jr. no ve luz en su estreno de temporada y pierde un reto ABS

Suscríbete a nuestros canales

El Truist Park celebró por todo lo alto no solo el primer juego de la temporada 2026 de los Bravos de Atlanta, sino también su primera victoria. Esta fue una blanqueada de 6 a 0 frente a los Reales de Kansas City, en lo que además terminó siendo una noche muy fría para Ronald Acuña Jr.

Nada le salió a Acuña

Antes de escucharse la voz de playball, el equipo organizó una pequeña ceremonia para conmemorar sus 60 años de existencia. Allí, las figuras más destacadas de la franquicia de cada década se hicieron presente sobre el terreno de juego, y entre esas estuvo Ronald Acuña Jr. como representante de este último período.

Luego de eso arrancaron las acciones, pero el bate del sabanero nunca se hizo sentir. Caso contrario pasó con su guante, ya que a la altura del sexto episodio le robó un imparable a Salvador Pérez con una magnífica jugada en el jardín derecho.

Minutos después, en la baja de ese sexto inning, Ronald Acuña Jr. pidió su primer reto ABS de la temporada ante un lanzamiento que parecía en zona mala. Sin embargo, tras la revisión se mantuvo la decisión y sumó el segundo de sus tres ponches de la noche. Al final se fue de 5-0.

Cabe mencionar que es la primera vez en la carrera del venezolano que inicia una temporada de Grandes Ligas sin siquiera conectar un hit, cortando de esa manera su racha de ocho años.