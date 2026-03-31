MLB: Ronald Acuña Jr. mejor que Juan Soto en el Power Ranking de Bateadores Latinos en 2026

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Ronald Acuña Jr. regresó a un inicio de temporada con Atlanta Braves y sus expectativas están por las nubes después de conquistar el título de Clásico Mundial de Béisbol con Venezuela. Una de su contundencia con el madero se vivió en la jornada de este lunes ante Oakland Athletics, mostrando un destello importante de lo que apunta en 2026.

Al tope de sus condiciones, el pelotero venezolano ha demostrado de lo que está hecho. Recordamos que durante la campaña 2023 después de participar con la selección nacional en la cita mundialista, el jardinero fue capaz de convertirse en el primer bateador en redondear un desempeño con al menos 40 jonrones y 70 bases robadas en una sola edición de la Gran Carpa, que le dieron los méritos suficientes para quedarse con el MVP en el viejo circuito.

La superestrella de Atlanta Braves muy probablemente reunirá requisitos para pelear por el mencionado y es por ello que destaca en la cima en el Power Ranking de Bateadores Latinos, superando incluso a Juan Soto, quien está llamado a quitarse el trono a Shohei Ohtani, que se quedado con la distinción en las últimas dos campañas con Los Angeles Dodgers.

Ronald Acuña Jr. lidera a los bates latinos en MLB 2026

Ronald Acuña Jr. Juan Soto Vladimir Guerrero Jr. José Ramírez Junior Caminero Fernando Tatis Jr. Ketel Marte Yordan Álvarez Maikel García Julio Rodríguez

En una ranking dominado de forma contundente por toleteros dominicanos, el patrullero de Atlanta tiene el lujo de comenzar en la primera posición en la naciente temporada de Las Mayores, por encima de Soto y Vladimir Guerrero Jr., quienes completan el podio y están llamados a liderar a sus franquicias en 2026.

Acuña Jr. no es el único venezolano y de La Sabana que forma parte de la lista, ya que su primo y actual MVP del Clásico Mundial de Béisbol, Maikel García, aparece en la novena posición del mencionado listado, siendo los únicos que destacan entre los primeros 10, de acuerdo con la valoración de MLB en Español. Asimismo, Yordan Álvarez luce como el único cubano, mientras que, el resto son todos nacidos en República Dominicana.