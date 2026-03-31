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MLB: Adolis García se estrenó como jonronero con Filadelfia

El cubano disparó primer jonrón de la temporada

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Meridiano

Martes, 31 de marzo de 2026 a las 07:55 pm
MLB: Adolis García se estrenó como jonronero con Filadelfia
Foto: Cortesía
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El jardinero cubano Adolis García no perdió tiempo para demostrar por qué los Phillies de Filadelfia apostaron por su poder en la agencia libre. En el encuentro de este martes frente a los Nacionales de Washington, el "Bombi" conectó su primer cuadrangular con el uniforme de los Phillies, un batazo que amplió la ventaja local en el Citizens Bank Park y desató la euforia en las tribunas.

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La conexión llegó ante los envíos del derecho Zack Littell. Con una velocidad de salida de 97.7 mph y un ángulo de lanzamiento de 28 grados, la pelota recorrió 349 pies por el jardín derecho, superando la barda para marcar un hito personal en su nueva etapa en la Liga Nacional.

Un debut de poder en el Citizens Bank Park

Tras una salida complicada de los Rangers de Texas al finalizar la temporada 2025, García llegó a Filadelfia con un contrato de un año y 10 millones de dólares. El objetivo de la gerencia encabezada por Dave Dombrowski era claro: añadir un bate derecho temible que pudiera proteger a Bryce Harper y Kyle Schwarber en la alineación.

El jonrón de este martes no solo representa su primer vuelacerca de la campaña 2026, sino que confirma su rápida adaptación al esquema de Rob Thomson.

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