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MLB: Luis Arráez, ¿El cuarto bate que necesita San Francisco?

El criollo ha empezado a ser utilizado en dicho lugar del lineup con San Francisco

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Josué Porras Estebanot
Martes, 31 de marzo de 2026 a las 06:33 pm
MLB: Luis Arráez, ¿El cuarto bate que necesita San Francisco?
Luis Arráez / Foto: AP
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Este lunes 30 de marzo, Gigantes de San Francisco logró llevarse una cerrada y peleada victoria en la ruta, luego de despachar a San Diego por pizarra de 3-2 en el Petco Park. En este éxito, el lineup de San Francisco mostró una curiosidad realmente llamativa: Luis Arráez fue el cuarto bate del equipo.

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Y es que, en efecto, es poco común ver a la "Regadera" como cuarto bate en el mejor beisbol del mundo, especialmente por no poseer las características que usualmente tiene un toletero que ocupa ese lugar en una alineación, ya que se suele reservar esa posición para toleteros con poder, para buscar remolcar carreras.

Sin embargo, esa no fue la primera vez que Luis Arráez fue cuarto bate en su carrera en las Grandes Ligas, y si bien se fue de 4-0 con un ponche ante San Diego, sus números demuestran que, de ser necesario, puede hacer un trabajo interesante en ese lugar.

¿Luis Arráez cuarto bate?

De por vida, contando ya el juego que disputó ante San Diego, Luis Arráez acumula 34 juegos como cuarto bate en el mejor beisbol del mundo. En esos 34 compromisos, acumula un promedio de bateo de .294, sumamente sólido. Eso sí, su OPS es de .732 y no ha podido conectar cuadrangulares cuando ocupa esta posición en la alineación.

Si bien el de San Felipe es un bateador que puede cumplir en prácticamente cualquier situación en la que le toque llegar a la caja de bateo, ciertamente parece que le va mejor un poco más adelante, por lo que habrá que ver cómo es utilizado por el manager Tony Vitello en los próximos desafíos.

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