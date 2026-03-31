MLB: Shohei Ohtani regresa al montículo con los Dodgers de Los Ángeles

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El béisbol de Grandes Ligas se prepara para una de las noches más esperadas de la temporada y no es para menos. Este martes 31 de marzo, Shohei Ohtani volverá a lanzar en un juego oficial, retomando su rol como jugador de doble vía con los Los Angeles Dodgers en el enfrentamiento ante los Cleveland Guardians en Dodger Stadium.

La expectativa no es menor. Después de un proceso de preparación particular y con ciertas dudas durante la pretemporada para que esté en óptimas condiciones, el japonés está listo para asumir nuevamente la responsabilidad de abrir un juego, algo que no hacía de forma regular por su lesión en el brazo de lanzar.

Shohei Ohtani - MLB

El regreso de Ohtani genera altas expectativas y puede dar un salto más de calidad a este roster lleno de estrellas. Durante los entrenamientos primaverales, su participación fue limitada en cuanto al pitcheo, ya que prioriza su rol ofensivo mientras fortalecía su brazo de manera gradual y con razón.

El plan inicial del cuerpo técnico apunta a una apertura controlada, probablemente alrededor de cinco o seis innings, aunque todo dependerá de su eficiencia y sensaciones durante el juego.

Más allá de lo estratégico, el regreso de Ohtani como lanzador representa el retorno de uno de los mayores atractivos de la Gran Carpa. Su capacidad para influir tanto desde el montículo como con el bate lo convierte en un jugador único y que ha marcado un antes y un después en este deporte.

Finalmente, el desafío Shohei Ohtani será mantener ese equilibrio durante toda la temporada y mantenerse en ritmo de poder jugar en los dos roles dentro del terreno de juego.