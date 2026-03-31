El as dominicano Framber Valdez elige a los Tigres: "Estoy donde quiero estar"

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El montículo del Comerica Park está a punto de recibir una dosis de pura potencia dominicana. Framber Valdez, el zurdo que ha aterrorizado a las alineaciones rivales con su sinker pesado y una curva que parece desafiar la gravedad, ha iniciado un nuevo capítulo en su carrera al unirse a los Tigres de Detroit.

Desde su debut en 2018, Valdez no ha hecho más que ascender, consolidándose como uno de los lanzadores más fiables y dominantes de las Grandes Ligas. Su llegada a Detroit no es solo un movimiento de mercado; es un mensaje de intención para toda la División Central de la Liga Americana.

Una decisión basada en el valor personal

En una charla reciente con el periodista Iván Cruz Díaz, el oriundo de Sabana Grande de Palenque fue honesto sobre el proceso que lo llevó a vestir el uniforme de los Tigres. Aunque su talento atrajo "varias ofertas tentadoras" de distintas organizaciones, Valdez priorizó la estabilidad emocional y el respeto profesional.

"Me siento cómodo aquí y puedo concentrarme plenamente en rendir. No se trataba solo del dinero, sino de encontrar un lugar donde realmente se sintiera apreciado", confesó el lanzador.

Para un jugador de su calibre, la comodidad fuera del diamante suele traducirse en éxito sobre la lomita. Valdez dejó claro que, aunque el negocio del béisbol es impredecible, hoy su compromiso es total con la organización de Michigan.

El currículum de un campeón

Detroit no solo recibe a un abridor más; recibe a un ganador probado bajo presión. El historial de Valdez habla por sí solo y explica por qué la expectativa es tan alta:

Campeón de la Serie Mundial (2022): Fue una pieza inamovible en la rotación que llevó a los Astros de Houston a la gloria.

Dos veces All-Star: Reconocido por sus colegas y la prensa como la élite de la liga.

Autor de un No-Hitter (2023): Una hazaña que grabó su nombre en los libros de historia del béisbol moderno.

Raíces dominicanas y un legado de perseverancia

La historia de Framber es el clásico relato de superación que tanto apasiona a los fanáticos. Sus primeros pasos en Sabana Grande de Palenque forjaron el carácter de un hombre que, a pesar del éxito y la fama, se mantiene profundamente conectado con su familia y su comunidad.

Esa misma humildad es la que busca transmitir a los jóvenes talentos de los Tigres. Su llegada promete no solo mejorar la efectividad colectiva del equipo, sino servir de mentoría en una casa club que necesita figuras con "anillos en los dedos" y una ética de trabajo incansable.