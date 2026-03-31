Solo dos cupus por definir: ¿Cómo quedan los grupos para el Mundial 2026?

El rompecabezas del Mundial más grande de la historia está finalmente completo. Tras disputarse las finales de las rutas de la UEFA y los torneos continentales, ya conocemos a los 48 protagonistas que buscarán la gloria en Norteamérica.
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Este martes 31 de marzo, seis selecciones sellaron su boleto para el "último tren" hacia la Copa del Mundo Estados Unidos/Canadá/México 2026, a través del repechaje.
Así quedaron los grupos del Mundial 2026
Grupo A
México (Anfitrión)
Sudáfrica
Corea del Sur
República Checa o Dinamarca
Grupo B
Canadá (Anfitrión)
Qatar
Suiza
Bosnia
Grupo C
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia
Grupo D
Estados Unidos (Anfitrión)
Paraguay
Australia
Turquía
Grupo E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador
Grupo F
Países Bajos
Japón
Túnez
Suecia
Grupo G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda
Grupo H
España
Cabo Verde
Arabia Saudita
Uruguay
Grupo I
Francia
Senegal
Noruega
Bolivia o Irak
Grupo J
Argentina (Campeón defensor)
Argelia
Austria
Jordania
Grupo K
Portugal
Uzbekistán
Colombia
Jamaica o República Democrática del Congo
Grupo L
Inglaterra
Croacia
Ghana
Panamá
Con esta distribución, destacan grupos de altísima exigencia como el Grupo H, donde España y Uruguay reeditarán un duelo de campeones del mundo. O el Grupo I, con el choque entre Kylian Mbappé (Francia) y Erling Haaland (Noruega).
El pitazo inicial está cada vez más cerca, y con los 48 nombres confirmados, la cuenta regresiva para la fiesta grande del fútbol en México, Estados Unidos y Canadá ha comenzado oficialmente.