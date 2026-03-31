Solo dos cupus por definir: ¿Cómo quedan los grupos para el Mundial 2026?

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El rompecabezas del Mundial más grande de la historia está finalmente completo. Tras disputarse las finales de las rutas de la UEFA y los torneos continentales, ya conocemos a los 48 protagonistas que buscarán la gloria en Norteamérica.

Este martes 31 de marzo, seis selecciones sellaron su boleto para el "último tren" hacia la Copa del Mundo Estados Unidos/Canadá/México 2026, a través del repechaje.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México (Anfitrión)

Sudáfrica

Corea del Sur

República Checa o Dinamarca

Grupo B

Canadá (Anfitrión)

Qatar

Suiza

Bosnia

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos (Anfitrión)

Paraguay

Australia

Turquía

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Túnez

Suecia

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Noruega

Bolivia o Irak

Grupo J

Argentina (Campeón defensor)

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Uzbekistán

Colombia

Jamaica o República Democrática del Congo

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

Con esta distribución, destacan grupos de altísima exigencia como el Grupo H, donde España y Uruguay reeditarán un duelo de campeones del mundo. O el Grupo I, con el choque entre Kylian Mbappé (Francia) y Erling Haaland (Noruega).

El pitazo inicial está cada vez más cerca, y con los 48 nombres confirmados, la cuenta regresiva para la fiesta grande del fútbol en México, Estados Unidos y Canadá ha comenzado oficialmente.