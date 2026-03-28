Mundial 2026: Endrick y su casting final para jugar con Brasil

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Endrick dejó Real Madrid para buscar un lugar en la Selección de Brasil de cara al Mundial 2026. Su llegada al Lyon le dio un aire fresco y minutos de calidad para lograr goles y asistencias. En esa línea, ha captado la atención de Carlo Ancelotti y disputa un lugar en la lista.

El #9 del Lyon encara el sprint final de la temporada con la misión crítica de convencer al cuerpo técnico de la 'Canarinha'. Tras un periodo de altibajos en el fútbol francés, el atacante debe demostrar su capacidad goleadora en este parón internacional de marzo contra Croacia.

La competencia interna por un puesto en la delantera brasileña es feroz actualmente, obligando al jugador de Taguatinga a maximizar cada oportunidad recibida. No participó en el duelo contra Francia, por lo que todo pasa por jugar contra Croacia para convencer a Ancelotti.

¿Es Brasil favorita para ganar el Mundial 2026?

Brasil no llega al Mundial 2026 como la favorita para ganar el torneo. Al menos esto es en teoría, ya que hay selecciones como Francia, Argentina, España o Portugal que tienen un nivel mucho más competitivo. Sin embargo, eso es lo que hace a los brasileños más peligrosos.

Vinicius Jr lo tiene claro: "No somos favoritos al Mundial, tuvimos malos resultados". Una declaración clara y contundente, hay que mejorar para ganarse ese calificativo, pero eso también los llena de presión. Por lo cual, quizás quieran competir tranquilos en el torneo.

Por otra parte, Endrick piensa diferente: "Brasil siempre es favorito. Sería raro no luchar por el título". Una contradicción con respecto a lo que dijo Vini, pero no implica que la selección brasileña no vaya a dejar la piel en el terreno para conquistar su sexta estrella.

Atacantes de Brasil por encima de Endrick

Carlo Ancelotti en su nómina para el Mundial 2026 presenta una cantidad de delanteros impresionante. Muy diferentes unos de otros, con características especiales... sin embargo, el único que podría darle explosividad en tres cuartos de cancha en ataque es Endrick.

Atacante de Brasil en la fecha FIFA marzo: