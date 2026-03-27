Brasil confirma malas noticias sobre Raphinha

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La selección de Brasil regresó a la acción este jueves 26 de marzo en un duelo contra Francia, que se llevaron los galos con marcador de 1-2. Y el marcador no fue la única mala noticia que recogió la 'canarinha', tras la lesión de una de sus estrellas: Raphinha.

El futbolista abandonó el terreno de juego con evidentes molestias musculares y ya encendía las alarmas, no solo en el combinado nacional, sino también en el club dueño de su ficha, el FC Barcelona.

Ahora, con el tiempo haciendo su trabajo y un diagnóstico ya sobre la mesa, se conoció el alcance de la lesión del jugador, que sufre en este momento un daño en el bíceps femoral de la pierna derecha, tal como también cita el comunicado del cuadro culé.

¿Cuánto tiempo estará de baja Raphinha?

Desde luego nunca es buen momento para un lesión, pero es aún peor cuando aparecen en un tramo como el actual de la temporada, en la que 'Rapha' es pieza clave en la oncena azulgrana y el club se está jugando dos títulos importantes: LaLiga y la Champions League.

Por el mismo comunicado de Barcelona, el tiempo de baja del brasilero sería de unas cinco semanas, que lo tendría alejado de los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid, con la ida el 8 de abril y la vuelta el 14 del mismo mes.

Además, periodo en el que también se perdería el siempre importante derbi ante Espanyol y otro compromiso con el Atlético por el campeonato doméstico.

Eso sí, en medio de lo negativo que representa la caída de Raphinha por cinco semanas, siempre que se cumpla ese periodo, lo positivo estaría en que podría estar disponible ante el Real Madrid, en el duelo liguero del 10 de mayo, que será clave en el certamen.