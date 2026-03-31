Selena Gómez se sincera sobre la enfermedad mental que le fue diagnosticada

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Durante el nuevo capítulo del podcast “Friends Keep Secrets” de Benny Blanco, Selena Gómez habló sin filtro sobre su diagnóstico de trastorno bipolar y los episodios maníacos que vive, afrontando la enfermedad mental con madurez.

Sin filtro confesó haber pasado por varios terapeutas y centros de rehabilitación antes de un diagnóstico seguro, algo que la ayudó a comprender por lo que estaba atravesando. Para la fundadora de Rare Beauty no es fácil hablar del tema, pero lo afronta con responsabilidad.

“Sabía que algo andaba mal, pero creo que me diagnosticaron erróneamente. Creo que la gente simplemente lo daba por sentado, y probé con varios terapeutas”, comentó.

Episodios de maníacos de Selena Gómez

En la conversación, su esposo, abordó el tema sobre sus episodios maníacos. Sin evadir una la respuesta, aseguró no avergonzarse de sus episodios de manía.

“Me enorgullece decir que también tengo momentos de manía. No me avergüenzo en absoluto, porque puedo detectarlos con mayor rapidez”, afirmó.

Además, aprovechó para agregar cómo la terapia le brindó las herramientas para comprender su depresión y ansiedad.

Diagnóstico de trastorno bipolar

En 2020, Selena Gómez informó que recibió el diagnóstico de trastorno bipolar. Además, en 2016 fue sometida a un trasplante de riñón por el lupus.

“Recientemente, fui a uno de los mejores hospitales de salud mental… McClean, hablé de ello después de pasar por diferentes cosas durante años. Entonces supe que era bipolar”, contó Gómez en una conversación con Cyrus emitida por Instagram.