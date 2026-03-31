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31 años sin Selena Quintanilla: El trágico desenlace que acabó con su vida

El 31 de marzo de 1995, la intérprete de “Amor Prohibido” murió de un disparo de su presidenta del club de fans

Por

Kleimar Reina
Martes, 31 de marzo de 2026 a las 04:53 pm
31 años sin Selena Quintanilla: El trágico desenlace que acabó con su vida
Selena Quintanilla / Cortesía CNN en Español
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Un oscuro destino apagó la luz de la estrella de la música tejana, Selena Quintanilla. A 31 años de su fallecimiento, su legado continúa vigente por sus fanáticos y seres queridos, quienes se encargan de recordarla cada 31 de marzo.

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La joven intérprete de “Como la Flor” conquistó cada escenario con sus canciones y se catapultó como una artista emergente en sus 20.

Selena Quintanilla inició su carrera musical por necesidad tras la crisis económica de su familia en los años 80, cuando su padre, Abraham, formó el grupo “Selena y Los Dinos”.

Con álbum Amor Prohibido, consolidó su nombre en la industria en 1994, siendo considerada una de las artistas latinas más exitosas en Estados Unidos. Su carrera prometía convertirse en la máxima superestrella de la música en español con solo 23 años.

Desenlace devastador

Yolanda Saldívar, presidenta del club de fans, fue la responsable de arrebatarle la vida Selena Quintanilla el 31 de marzo de 1995, en un hotel de Corpus Christi, Texas, luego de una fuerte discusión.

La mujer que cumple cadena perpetua disparó sin piedad contra la cantante de 23 años, quien logró llegar hasta el lobby del lugar para pedir ayuda, sin embargo, murió por una hemorragia.

En 2025, Saldívar solicitó libertad condicional después de 30 años del asesinato, pero le fue negada la petición.

Selena Quintanilla por siempre

Sus éxitos como “Bidi Bidi Bom Bom”, “El Chico del Apartamento 512”, “Como la Flor” y “Amor Prohibido” han trascendido por generaciones y su imagen perdura en el tiempo como uno de los nombres imborrables en la historia de la música.

Aunque su vida estuvo marcada por devastador destino, Selena Quintanilla está más viva que nunca a través de sus temas, y en cada persona que tocó con su música.

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