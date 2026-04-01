J.D. Martínez cambia el bate por la oficina: nuevo refuerzo estratégico de los Mets

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Los Mets de Nueva York han oficializado la incorporación de J.D. Martínez como su nuevo asistente especial de operaciones de béisbol. El cubano americano, quien se despidió de las Grandes Ligas vistiendo precisamente la franela del conjunto de Queens en 2024, regresa a la organización no para conectar cuadrangulares, sino para moldear la mentalidad de las nuevas generaciones.

A sus 38 años, Martínez cierra un ciclo de 14 temporadas en el que defendió los colores de seis organizaciones distintas, dejando un legado de profesionalismo y un IQ de béisbol que pocos jugadores en la era moderna pueden igualar.

Un líder dentro y fuera del vestuario

El mánager de los Mets, Carlos Mendoza, no ocultó su entusiasmo ante la noticia. Durante el 2024, la presencia de Martínez fue vital para la química del equipo, sirviendo como un puente entre el cuerpo técnico y los jugadores.

"Todos vieron lo que significaba para el equipo en 2024; no solo en el campo, sino también fuera de él. Es un tipo increíble en el vestuario, sumamente constante y con un conocimiento del juego que impresiona. Cuando supe que se uniría a nosotros, me emocioné muchísimo", afirmó Mendoza.

El "Efecto Beltrán": Un modelo de éxito

La directiva de los Mets planea que el rol de Martínez sea similar al de Carlos Beltrán, quien regresó a la organización en 2023 en una capacidad similar. La idea central es aprovechar la perspectiva de Martínez para ayudar tanto a los bateadores como a los lanzadores.

Mendoza subrayó la importancia de tener a alguien que entienda la mentalidad del rival:

Para los bateadores: Consejos sobre mecánica y preparación mental antes de cada turno.

Para los lanzadores: Una visión privilegiada sobre cómo piensa uno de los mejores bateadores de la década para ayudarles a ajustar sus estrategias.

Gestión de datos: Ayudar a traducir la avalancha de información estadística moderna en consejos prácticos para el juego real.

Una carrera de Salón de la Fama

J.D. Martínez se retira con números que lo posicionan como uno de los bateadores designados más temidos de su época. Su trayectoria incluyó paradas en Houston, Detroit, Arizona, Boston, los Dodgers y, finalmente, Nueva York.

Su hoja de servicios es envidiable:

Promedio de por vida: .283

Poder: 331 cuadrangulares

Experiencia: 1,642 juegos y 6,512 turnos al bate.

Logros: 6 veces seleccionado al All-Star y pieza clave en la Serie Mundial de 2018 con los Medias Rojas de Boston.

Las conversaciones para este puesto comenzaron desde los entrenamientos de primavera, demostrando que ambas partes sabían que el vínculo entre el jugador y la ciudad de Nueva York estaba lejos de terminar. Con esta firma, los Mets no solo ganan a un asistente, sino a un "científico del bateo" que buscará llevar a la organización a lo más alto desde una trinchera distinta.