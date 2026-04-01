Entre la rehabilitación y el quirófano: lesión de rodilla frena al estelar de los Blue Jays

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Lo que debía ser un retorno triunfal a las Mayores terminó en pesadilla. Cody Ponce, el derecho mexicano de los Toronto Blue Jays, sufrió un esguince en el ligamento cruzado anterior (LCA) de su rodilla derecha. La noticia fue confirmada por el mánager John Schneider, basándose en los informes iniciales de Shi Davidi para Sportsnet.

La lesión ocurrió de la forma más fortuita y dolorosa posible: Ponce intentaba fildear una bola rodada durante el encuentro del lunes contra los Colorado Rockies. Lo irónico es que este partido marcaba su primera aparición en la Gran Carpa desde 2021, un regreso que la afición canadiense esperaba con ansias.

El dilema médico

Actualmente, los Blue Jays están en una tensa espera. El equipo busca una segunda opinión médica antes de trazar un plan de acción definitivo. Sin embargo, hay un pequeño rayo de esperanza: según informó Hazel Mae de Sportsnet, el lanzador de 31 años evitó una rotura completa del ligamento.

Esto significa que existe la posibilidad de que Ponce se someta a una rehabilitación intensiva en lugar de pasar por el quirófano. De confirmarse este camino, el tiempo de recuperación podría ser significativamente menor, aunque sigue tratándose de una baja "considerable" que trastoca los planes de la gerencia.

Una inversión de alto riesgo

Toronto apostó fuerte por Ponce durante la temporada baja, otorgándole un contrato de tres años y 30 millones de dólares. Esta confianza no fue gratuita; Ponce llegó precedido de una campaña histórica en Corea del Sur, donde se coronó como el Jugador Más Valioso (MVP) de la KBO en 2025.

Su capacidad para devorar entradas y su dominio en el extranjero lo hacían la pieza ideal para estabilizar una rotación que, lamentablemente, parece perseguida por el infortunio.

Un hospital llamado "rotación abridora"

La baja de Ponce no es un hecho aislado, sino la última piedra en una mochila que pesa cada vez más para Schneider. El derecho se une a una lista de lesionados que parece el "Who is Who" del pitcheo de Toronto:

José Berríos: El baluarte del equipo que sigue fuera de acción.

Shane Bieber: Una de las grandes adquisiciones que también permanece en la enfermería.

¿Quiénes quedan para dar la cara?

Pese a la crisis, John Schneider ha sido enfático al declarar que no habrá cambios drásticos en la rotación para la próxima ronda de juegos. El equipo confía en su profundidad de pitcheo, donde nombres como Lázaro Estrada, Adam Macko, CJ Van Eyk y Chad Dallas tendrán que dar un paso al frente para evitar que la temporada se les escape de las manos antes de tiempo.

La pregunta ahora es cuánto tiempo podrá aguantar el bullpen de Toronto antes de que el cansancio empiece a pasar factura a los pocos brazos sanos que quedan.