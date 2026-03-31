Alarma en los Blue Jays: Cody Ponce sale en camilla en su regreso a las Grandes Ligas

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Lo que debía ser un regreso triunfal a las Grandes Ligas se transformó en una escena de preocupación este lunes. El derecho mexicano de los Toronto Blue Jays, Cody Ponce, tuvo que ser retirado del diamante en camilla tras sufrir una aparatosa lesión durante la tercera entrada de su primer juego con la organización canadiense.

El incidente ocurrió cuando el serpentinero de 31 años intentaba fildear una conexión del jardinero de los Colorado Rockies, Jake McCarthy. Al realizar el movimiento, Ponce colapsó sobre el terreno, mostrando señales evidentes de dolor que obligaron a la intervención inmediata del cuerpo médico y los fisioterapeutas. Minutos después, el equipo confirmó de manera preliminar un diagnóstico de molestias severas en la rodilla derecha.

Un regreso interrumpido tras el éxito en Asia

La llegada de Ponce a Toronto fue uno de los movimientos más comentados del pasado invierno. Tras brillar en la liga de Corea del Sur (KBO), donde se alzó con el premio al Jugador Más Valioso (MVP) la temporada anterior, los Blue Jays apostaron por él con un contrato de tres años y 30 millones de dólares.

Esta apertura marcaba su primera aparición en la Gran Carpa desde 2021. Hasta el momento del percance, Ponce estaba cumpliendo con las expectativas: en 2.1 entradas de labor, había recetado tres ponches, permitiendo apenas un imparable y una carrera limpia. Tras su salida forzada, fue sustituido por el relevista Louis Varland.

Hospital de campaña

Desde el punto de vista periodístico, la lesión de Ponce no es un incidente aislado, sino un golpe devastador para una rotación abridora que ya se encuentra en estado crítico. Los Blue Jays han visto cómo su cuerpo de lanzadores se desmorona en este inicio de campaña debido a las bajas de figuras clave:

José Berríos: Referente del equipo, actualmente fuera de acción.

Shane Bieber: La flamante contratación que también se encuentra en la lista de lesionados.

Trey Yesavage: El joven prospecto que estaba llamado a dar profundidad al equipo.

Con la posible baja prolongada de Ponce, la gerencia de Toronto se enfrenta a un dilema logístico de cara a los próximos meses, ya que sus cuatro opciones principales para abrir juegos están ahora bajo supervisión médica. Se espera que en las próximas horas se realicen estudios de imagen (MRI) para determinar el alcance real del daño en la rodilla del lanzador y el tiempo estimado de recuperación.