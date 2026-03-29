Bodas de oro y brazos de hierro: Toronto impone récord histórico de ponches

Suscríbete a nuestros canales

Los Toronto Blue Jays han inaugurado su temporada número 50 en las Grandes Ligas de una manera que parece escrita por un guionista: recetando exactamente 50 ponches en su serie inicial contra los Atléticos de Oakland. Con esta cifra, el equipo canadiense estableció un nuevo récord de la MLB de más ponches combinados en los primeros tres juegos de una campaña.

“Cincuenta años de los Blue Jays y 50 ponches en tres juegos”, comentó el mánager John Schneider, corrigiendo con humor el dato numérico. “Es un número bastante redondo y especial para empezar”.

El trío de abridores que silenció a Oakland

El festival de ponches comenzó el viernes con Kevin Gausman, quien estableció una marca para la franquicia en un Opening Day al retirar a 11 bateadores por la vía del "K" en apenas seis entradas.

La intensidad no bajó el sábado con el flamante debut de Dylan Cease. En su primera presentación con el uniforme de Toronto, Cease ponchó a 12 rivales, la mayor cantidad para un lanzador en su debut con el equipo. Finalmente, el domingo, Eric Lauer mantuvo el ritmo al abanicar a nueve bateadores, guiando a Toronto a una victoria de 5-2 para sellar la barrida.

“Nos enfrentamos a lanzadores de élite”, admitió Mark Kotsay, mánager de los Atléticos. “Tienen una rotación realmente profunda y sus abridores principales nos generaron muchísimos problemas para poner la bola en juego”.

El extraño hito de Jeff Hoffman

La estadística no habría llegado a los 50 sin la peculiar actuación del cerrador Jeff Hoffman. Durante la victoria del viernes (3-2), Hoffman logró la inusual hazaña de registrar cuatro ponches en una sola entrada. Esto ocurrió después de que Tyler Soderstrom llegara a base debido a un tercer strike descontrolado (wild pitch), permitiendo a Hoffman seguir sumando víctimas en el mismo episodio.

El domingo, el propio Hoffman se encargó de poner el broche de oro a la serie ponchando a dos bateadores en la novena entrada, cerrando el juego tras hacer abanicar al prospecto Max Muncy.

Un esfuerzo colectivo bajo la lupa de Pete Walker

El éxito de esta rotación no es casualidad, y Schneider no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre su entrenador de lanzadores. “Creo que Pete Walker tiene una cláusula en su contrato que podría haberse activado hoy por este rendimiento”, bromeó el mánager. “Es fascinante observar el esfuerzo colectivo para ejecutar un plan de trabajo tan preciso”.

Para poner este récord en perspectiva, los 50 ponches igualan la marca histórica de la franquicia para una sola serie, independientemente del momento de la temporada. Sin embargo, en la ocasión anterior (marzo de 2019 contra Detroit), los lanzadores de Toronto necesitaron cuatro juegos para alcanzar esa cifra. Esta vez, lo hicieron en solo tres, dejando claro que el pitcheo de los Blue Jays está en un nivel superlativo.