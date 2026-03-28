MLB: Andrés Giménez se viste de héroe en el triunfo agónico de los Blue Jays sobre Oakland

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Andrés Giménez asumió el papel de protagonista en una noche cargada de simbolismo para los Blue Jays. Con un sencillo remolcador cuando ya había dos outs en la parte baja de la novena entrada, el venezolano impulsó la carrera de la victoria para que Toronto venciera a los Athletics este viernes por la noche.

Giménez fue el motor ofensivo del equipo canadiense durante toda la jornada, registrando las tres carreras producidas de su equipo. Antes de su hit de oro en el último episodio, ya había adelantado a los locales con un oportuno triple de dos carreras en la quinta entrada, consolidándose de inmediato como una pieza vital en el esquema del mánager.

El drama de la novena

El encuentro no estuvo exento de suspenso. El receptor de los Athletics, Shea Langeliers, silenció momentáneamente a la multitud al conectar su segundo cuadrangular de la noche en la parte alta del noveno inning. El batazo llegó ante los envíos del cerrador Jeff Hoffman, quien permitió el empate y revivió por un instante los amargos recuerdos de la Serie Mundial de 2025, cuando desperdició una oportunidad similar en el séptimo juego ante los Dodgers.

Sin embargo, la ofensiva de Toronto respondió con determinación en el cierre del episodio. Tras hilvanar tres imparables consecutivos contra el relevista Justin Sterner, los Blue Jays recuperaron la ventaja definitiva, sellando un inicio de campaña con tintes épicos.

Okamoto inició la rebelión final con un sencillo, avanzó a la antesala gracias a un doblete de Ernie Clement que saltó por encima de la tercera base, y finalmente cruzó el plato para anotar la carrera del triunfo tras el batazo de Giménez.

Con este resultado, los Blue Jays inician con el pie derecho la defensa de su corona divisional, mientras que los Athletics sumaron su quinta derrota en los últimos seis partidos inaugurales, incapaces de contener el empuje de una organización que apunta nuevamente a lo más alto.

Una ceremonia para la posteridad

Antes de que se cantara el "Play Ball", el Rogers Centre vivió un momento de profunda nostalgia y orgullo. Las estrellas del equipo, George Springer y Vladímir Guerrero Jr., se dirigieron a los fanáticos desde el plato para agradecer su apoyo incondicional. Acto seguido, lideraron la cuenta regresiva para develar el banderín que acredita a los Blue Jays como campeones de la Liga Americana 2025, el primer título de circuito para Toronto desde 1993.