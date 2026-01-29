¿A quién apostarle? Descubre al jinete que gana el 38% de sus carreras este año en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de las múltiples cancelaciones causadas por la fuerte tormenta invernal que azota a los Estados Unidos, la actividad hípica de este 2026 sigue su curso en diversos escenarios. En este contexto, las estadísticas ya comienzan a mostrar tendencias claras, y hay una cifra especialmente llamativa que los apostadores no deben ignorar.

El líder en efectividad y victorias

Al filtrar la estadística por un mínimo de 70 montas en Norteamérica durante lo que va de año, el guatemalteco Vicente Del-Cid emerge como el jinete más eficiente del momento. El líder absoluto de Delta Downs en Luisiana ha logrado transformar sus 82 actuaciones en 31 victorias, lo que representa un impresionante 38% de efectividad.

Del-Cid no solo lidera en porcentaje, sino también en triunfos totales (31), superando por una foto al venezolano Samuel Marín. Otro dato fundamental para las jugadas combinadas es su consistencia en la pizarra: el centroamericano mantiene un 60% de efectividad dentro de los tres primeros lugares.

Para poner su rendimiento en perspectiva, en el mismo rango de 70 o más montas, el francés Flavien Prat —ganador del Eclipse Award 2025— ocupa el segundo lugar con un 27% de efectividad, producto de 21 triunfos en 77 compromisos.

Rumbo a las 800 fotos

Vicente Del-Cid cumple su sexto año de campaña en los Estados Unidos. Su mejor temporada hasta la fecha fue la de 2022, cuando alcanzó 277 triunfos y obtuvo la nominación al Eclipse Award como Mejor Aprendiz, distinción que finalmente se llevó José Antonio Gómez.

Actualmente, Del-Cid acumula 726 victorias de por vida en Norteamérica y más de $15 millones en premios, consolidándose como una de las firmas más rentables para los seguidores del turf.