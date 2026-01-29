Charles Town adelanta su jornada sabatina para vencer al frío extremo

Suscríbete a nuestros canales

Charles Town se suma a la extensa lista de hipódromos que han visto interrumpida su actividad durante la última semana de enero debido a las gélidas temperaturas. El circuito de West Virginia se vio obligado a suspender sus jornadas de miércoles, jueves y viernes; sin embargo, la administración busca desesperadamente retomar la acción este fin de semana.

Con el objetivo de celebrar la cartelera del sábado 31 de enero, el director de operaciones del recinto, Charlie McIntosh, anunció un cambio estratégico en el horario de inicio. Aunque Charles Town es reconocido por sus tradicionales jornadas nocturnas, el peligroso descenso de la temperatura al caer el sol ha motivado una decisión extraordinaria.

Una "ventana de oportunidad" ante la tormenta

McIntosh explicó a través de un comunicado que la medida busca aprovechar las horas con mejores condiciones climáticas:

“Al igual que todos los miembros de la comunidad de las carreras, estamos muy frustrados por el frío implacable que nos ha traído la madre naturaleza esta semana. Dicho esto, la previsión meteorológica muestra una pequeña ventana de oportunidad el sábado, en la que la sensación térmica se mantendrá por encima de los 10°F, lo que nos da una oportunidad real de volver a las carreras. Para aprovecharla al máximo, vamos a adelantar la hora de salida del sábado a las 2:00 p. m. ET. Este ajuste nos permite aprovechar al máximo la luz del día y las condiciones más suaves para poder completar con seguridad toda la jornada”.

Para este sábado están programadas un total de nueve competencias. Con el nuevo horario, la primera carrera saltará a la pista a las 2:00 p. m. y se espera que el evento final inicie a las 6:00 p. m. (ET), evitando así el horario estelar nocturno donde el frío suele intensificarse.