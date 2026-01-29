¿Quieres el Poolpote de este viernes en Camarero? No selles tu cuadro sin ver estos Speed Ratings

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Camarero celebra su Reunión 18 este viernes con un programa de siete competencias. La acción inicia a las 2:15 p.m. con un reclamo de $27,000 para potras nativas, pero el plato fuerte llega poco después: el Pool de 6 comienza en la segunda carrera (2:45 p.m.) con un jugoso Poolpote de $685,837 en la mira.

Las "orejitas" por Speed Rating para tu cuadro:

Basándonos en las cifras de velocidad y el análisis de rendimiento, estos son los ejemplares que lucen para las seis carreras válidas: