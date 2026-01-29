¿Quieres el Poolpote de este viernes en Camarero? No selles tu cuadro sin ver estos Speed Ratings

Suscríbete a nuestros canales
El Hipódromo Camarero celebra su Reunión 18 este viernes con un programa de siete competencias. La acción inicia a las 2:15 p.m. con un reclamo de $27,000 para potras nativas, pero el plato fuerte llega poco después: el Pool de 6 comienza en la segunda carrera (2:45 p.m.) con un jugoso Poolpote de $685,837 en la mira.
NOTAS RELACIONADAS
Las "orejitas" por Speed Rating para tu cuadro:
Basándonos en las cifras de velocidad y el análisis de rendimiento, estos son los ejemplares que lucen para las seis carreras válidas:
- 2da Carrera (1ra Válida): Crown Jak (5), aunque debe mejorar en el papel, su cifra de velocidad de 55 lo coloca por encima del resto en los 1,200 metros. Es el caballo a vencer.
- 3ra Carrera (2da Válida): Pura Bachata (1), la nativa se mide ante las importadas, pero su rating de 29 y el descargo de peso del aprendiz Christopher Hernández la hacen muy peligrosa.
- 4ta Carrera (3ra Válida): Mystic Link (4), a sus 10 años, esta yegua sigue rindiendo. Con un imponente rating de 79 y la monta del "Rey" Juan Carlos Díaz, es la lógica a responder.
- 5ta Carrera (4ta Válida): Mimi P.R. (11), viene de un gran segundo lugar. Pese al puesto de salida exterior, su cifra de 32 la acredita como la principal candidata.
- 6ta Carrera (5ta Válida): Incalculable (7). ¡Posible base! Con Joshua Navarro arriba, se espera que tome la punta temprano. Su rating de 55 lo hace lucir superior en este lote.
- 7ma Carrera (6ta Válida): Mi Rey Adrian (5), cierra con un rating de 32. El aprendiz Chrisjoel Laboy será clave aprovechando las apenas 114 libras que cargará el zaino para asegurar el cierre del pool.
SÍGUENOS EN GOOGLE DISCOVER