¡Un arrase total! Jinete venezolano ha conseguido seis victorias en la semana en este hipódromo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada de este jueves, el hipódromo de Turf Paradise, ubicado en Phoenix, Arizona, finalizó la semana hípica que inició este lunes 26 de enero. Este jueves concluyó con un programa de ocho carreras en las cuales el jinete venezolano Adrián Castellanos consiguió tres victorias, para convertirse en el más destacado, hasta la fecha.

Turf Paradise: Adrian Castellano consiguió hat trick para la jornada

Adrián Castellanos, en su cuarto año en Estados Unidos, comenzó la ruta ganadora en la tercera carrera de la jornada por intermedio del ejemplar She’s a One of One, por un claiming de $9,000 en distancia de 900 con registro final de 51.63 para el entrenador Juan Pablo Silva.

La segunda victoria de la jornada llegó en la quinta del programa con Tomorrownevercomes, un longshot de $9,60 a ganador en la taquilla. Este ejemplar corrió 900 metros en tierra en crono de 51,83 por un claiming de $9,000, también en yunta con Juan Pablo Silva.

La trilogía ganadora fue encima del lomo del ejemplar Bourbon Dancer, de punta a punta en recorrido de 1.200 metros, por un claiming de $9,500. El ganador dejó en la taquilla $11,00. Presentó Víctor Trujillo. Empleó crono de 1:17,31 para la distancia.

Una campaña de casi 200 victorias en Estados Unidos

Con estas victorias, Adrián Castellanos suma seis en la semana y para totalizar 10 en la temporada y 184 en general, desde 2023 cuando inició campaña en Estados Unidos, con producción global de $2,706,542 para sus conexiones.

El hipódromo de Turf Paradise, por estar ubicado en una zona árida, no sufre de los embates del clima ártico, que está azotando a varios hipódromos en tierras del tío Sam. Por consiguiente, continúa con su actividad de manera normal. Castellano tiene 22 victorias en este meeting, que lo ubica cuarto en el standing.

Castellano retoma sus compromisos este viernes en Turf Paradise con una monta. Y a partir del lunes, continúa con su trabajo en este óvalo.