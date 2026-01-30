El hipismo japonés será gratuito: La JRA transmitirá sus carreras por YouTube para todo el mundo

Suscríbete a nuestros canales

En este lado del mundo, las carreras de caballos en Japón siempre han sido un gran atractivo debido a sus premios millonarios. Eventos como la Japan Cup (G1) —una de las diez pruebas sobre césped mejor remuneradas del planeta— o el Tokyo Yushun (G1), el famoso “Derby Japonés”, son seguidos por miles de fanáticos en América a pesar de la diferencia horaria.

Hasta ahora, la señal de los hipódromos japoneses en Estados Unidos se limitaba a la plataforma RTN o a eventos especiales en el canal FanDuel TV. Sin embargo, la Japan Racing Association (JRA) ha anunciado una noticia histórica: el espectáculo de los purasangres en la "Tierra del Sol Naciente" podrá disfrutarse de una forma mucho más accesible.

¿Cuándo, dónde y cómo ver las carreras de Japón?

A partir del sábado 14 de marzo de 2026, la JRA pondrá a disposición de todos los aficionados la transmisión gratuita de sus jornadas a través de su canal oficial de YouTube, su página web principal y el portal del “Green Channel” (el canal oficial hípico de Japón).

Esta medida conmemora los 50 años de la implementación del sistema de apuestas por teléfono e internet. Con esta apertura, el Green Channel busca globalizar el deporte y llegar a los cinco continentes de manera directa.

El debut de esta señal abierta permitirá seguir de cerca, el domingo 15 de marzo, el Fuji TV Sho Spring Stakes (G2) en el hipódromo de Nakayama. Esta competencia, que se disputa sobre 1.800 metros con una bolsa aproximada de $763,000 USD (¥118,080,000), es una de las preparatorias clave para las 2000 Guineas Japonesas (Satsuki Sho, G1).